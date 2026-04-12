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Vince il San Salvo: battuta 3-1 l'Ovidiana Sulmona

Successo in trasferta per la squadra biancazzurra di mister Nicola Marcello

redazione
Sport
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Bella vittoria del San Salvo che sâ€™impone 3-1 nella sfida in campo esterno contro lâ€™Ovidiana Sulmona.

Sul rettangolo verde del Francesco Pallozzi un successo di valore per i biancazzurri di mister Nicola Marcello che toccano quota 50 punti in classifica, sempre al sesto posto ma a -2 dalla coppia Torrese-Mosciano che occupa la quarta piazza della graduatoria.

Eâ€™ stata una partita intensa e combattuta: vantaggio ospite con Ortiz Lopez al 22â€², poi lo stesso attaccante raddoppia al 34â€². Ad un minuto dallâ€™intervallo i padroni di casa dimezzano lo svantaggio con la realizzazione di Giunchedi. Nella ripresa ci provano gli ovidiani a raddrizzare il risultato, ma i sansalvesi reggono e nello scorcio conclusivo della partita arrotondano ulteriormente il bottino con la rete messa a segno da Squadrone per lâ€™1-3 che segna la fine del match.

Ovidiana Sulmona-San Salvo 1-3

Reti: 22â€² e 34â€² Ortiz Lopez, 44â€² Giunchedi, 47â€² st Squadrone

Ovidiana Sulmona: Puglielli, Canale, Traini, Presutti, Cangemi, Cappelletti, Giunchedi, Puglielli, Padovani, Petrella, Manari. A disp. Ciacciarelli, Di Giannantonio, Palumbo, Mesisca, Pettinella, Dâ€™Ortenzio, Di Cioccio, Piccioni, Hidalgo. All. Tacchi

San Salvo: Lanziani, Preta, Traino, Cichella, Ruggieri, Silvestri, Garcia, Ricciardi, Ortiz Lopez, Di Ruocco, Squadrone. A disp. Thiam, Dâ€™Ortona, Ferrara, Colistra, Potalivo, Faienza, Zanette, Jelicanin, Di Pierro. All. Marcello

Arbitro: Norscia di Pescara (Pietroiusti di Avezzano e Colanzi di Lanciano)

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