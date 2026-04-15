Nel ricordo di Franco Nardecchia: domenica il torneo di calcio giovanile

Sarà una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e soprattutto del ricordo quella in programma domenica 19 aprile presso la struttura del Nuovo Polo Sportivo San Gabriele di Vasto.

La società di calcio giovanile PGS Vigor Don Bosco, in collaborazione con Vasport, portale di informazione sportiva del territorio, organizza il “Memorial Franco Nardecchia”, dedicato allo storico dirigente e segretario del calcio vastese, scomparso improvvisamente il 17 aprile dello scorso anno all’età di 78 anni.

Un appuntamento dal forte valore simbolico, voluto proprio per ricordare Franco a un anno esatto dalla sua scomparsa.

Figura amatissima e stimata da tutti, Nardecchia ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nel panorama calcistico locale, rappresentando con orgoglio i colori biancorossi nel suo ruolo dirigenziale. Nel corso della sua lunga carriera ha messo a disposizione la propria competenza e professionalità anche in realtà importanti, come il Foggia ai tempi di Zeman e nella fase d’oro della Valle del Giovenco, senza dimenticare le esperienze più recenti, tra cui quella a Termoli.

Il torneo coinvolgerà diverse società del territorio e non solo: oltre alla PGS Vigor Don Bosco, parteciperanno Pescara Calcio, Fater, San Giacomo degli Schiavoni, Vasto Academy e Petacciato.

Il programma della giornata prevede gare per tutte le categorie giovanili: la mattina sarà dedicata ai “Primi Calci”, mentre nel pomeriggio scenderanno in campo “Esordienti” e “Pulcini”. Un’intera giornata di sport pensata per i più giovani, nel segno dei valori che Franco Nardecchia ha sempre incarnato.

Il momento più toccante sarà quello delle premiazioni, quando amici, dirigenti e appassionati potranno ritrovarsi per ricordarlo insieme. Sarà presente anche la figlia Francesca, insieme a quanti hanno avuto modo di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

L’invito è aperto a tutti: chiunque voglia partecipare e unirsi al ricordo potrà farlo, condividendo una giornata di sport, passione e memoria nel nome di una figura che ha lasciato un segno profondo nel calcio vastese.