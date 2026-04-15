Le emozioni al centro del Consiglio Comunale dei Ragazzi a San Salvo

Nellâ€™aula consiliare, si Ã¨ svolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi: un momento di confronto autentico, partecipato e ricco di significato.

Dopo la presentazione iniziale del presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca, hanno preso la parola il vice presidente Carmen Di Filippantonio, la consigliera Michela Torricella, il vice sindaco baby Francesca Di Pietro e, successivamente, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con entusiasmo e creativitÃ , hanno condiviso le loro idee anche attraverso cartelloni e interventi diretti, insieme al vice sindaco baby.

Alle loro curiositÃ e domande ha risposto il sindaco Emanuela De Nicolis. Al centro del confronto, un tema tanto semplice quanto profondo: le emozioni.

I ragazzi hanno parlato di ciÃ² che amano della loro cittÃ e di ciÃ² che vorrebbero migliorare, di come rendere ancora piÃ¹ forte la socialitÃ e la voglia di stare insieme. Si sono confrontati su temi importanti come sicurezza, ambiente, cultura, turismo e sport, offrendo spunti concreti e riflessioni mature.

I consiglieri di maggioranza e minoranza hanno ascoltato con attenzione le loro proposte e segnalazioni, dando vita a un dialogo bello, aperto e costruttivo.