Le emozioni al centro del Consiglio Comunale dei Ragazzi a San Salvo

Nellâ€™aula consiliare, si Ã¨ svolto il Consiglio Comunale dei Ragazzi: un momento di confronto autentico, partecipato e ricco di significato.
Dopo la presentazione iniziale del presidente del Consiglio Comunale Tiziana Magnacca, hanno preso la parola il vice presidente Carmen Di Filippantonio, la consigliera Michela Torricella, il vice sindaco baby Francesca Di Pietro e, successivamente, i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con entusiasmo e creativitÃ , hanno condiviso le loro idee anche attraverso cartelloni e interventi diretti, insieme al vice sindaco baby.
Alle loro curiositÃ e domande ha risposto il sindaco Emanuela De Nicolis. Al centro del confronto, un tema tanto semplice quanto profondo: le emozioni.
I ragazzi hanno parlato di ciÃ² che amano della loro cittÃ e di ciÃ² che vorrebbero migliorare, di come rendere ancora piÃ¹ forte la socialitÃ e la voglia di stare insieme. Si sono confrontati su temi importanti come sicurezza, ambiente, cultura, turismo e sport, offrendo spunti concreti e riflessioni mature.
I consiglieri di maggioranza e minoranza hanno ascoltato con attenzione le loro proposte e segnalazioni, dando vita a un dialogo bello, aperto e costruttivo.
Il momento piÃ¹ intenso Ã¨ stato proprio quello dedicato alle emozioni: si Ã¨ parlato di un tempo che spesso porta i ragazzi a sentirsi soli, delle difficoltÃ nei rapporti con i genitori e tra generazioni diverse, della fatica ma anche dellâ€™importanza di esprimere ciÃ² che si prova.
Ãˆ emersa la necessitÃ di ascoltarsi davvero, di trovare il coraggio di essere sÃ© stessi senza vergogna, perchÃ© le emozioni raccontano chi siamo. Si Ã¨ riflettuto anche sullâ€™uso dei social: strumenti utili per confrontarsi, ma che devono essere utilizzati con rispetto, evitando toni offensivi o volgari che non costruiscono, ma feriscono.
Infine, un messaggio forte e positivo: le emozioni, se condivise, aiutano a vivere meglio. Sono fatte di amicizia, di gioie semplici, di momenti da vivere insieme.
Un incontro che lascia il segno e che ricorda a tutti noi quanto sia importante ascoltare davvero le nuove generazioni.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi:
Sindaco: Lucrezia Torricella
Vice Sindaco: Francesca Di Pietro
Presidente del Consiglio Comunale: Jacopo Cimini
Ambiente: assessore Virginia Del Villano; consiglieri Emma Di Falcio e Jacopo Lamelza.
Cultura: assessore Camilla Luciano, consiglieri Greta Dâ€™Achille, Mattia Dâ€™Alberto, Lara Scampoli, Ludovica Tumini, Francesco Celeste.
Sicurezza: assessore Giada Pizzi, consiglieri Vittoria Dâ€™Angelo, Giulia Cilli, Sveva Cirulli, Francesco Turilli, Sofia Jochem.
Solidarietaâ€™: assessore Anna Ciavatta, consiglieri Federica Sorgente, Lara Taddeo, Francesca Di Pietro.
Sport: assessore Giulia Tascone, consiglieri Sasha Del Borrello, Jacopo Cimini, Nicolas Giuliano, Pavel Serafini, Angelo Dâ€™Annunzio.