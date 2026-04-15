Bullismo e cyberbullismo tra legge ed emozioni: un incontro per riflettere e reagire

Si è svolto lunedì 13 aprile, presso l’auditorium dell’Istituto ‘Pantini–Pudente’ di Vasto, il secondo e ultimo incontro–dibattito dal titolo "Oltre il silenzio: il bullismo e il cyberbullismo tra legge ed emozioni”, momento di confronto e sensibilizzazione dedicato a studenti, docenti e genitori sul tema, purtroppo sempre attuale, delle prevaricazioni tra pari e delle nuove forme di violenza online.

A relazionare sull’argomento sono state le prof.sse Teresa Iodice e Luana Pitturelli, che hanno guidato il pubblico in un percorso di riflessione profondo e articolato, dove alla spiegazione dei risvolti giuridici si è intrecciata un’attenta analisi delle dimensioni emotive e psicologiche del fenomeno. Attraverso esempi concreti e testimonianze, le docenti hanno evidenziato come la consapevolezza, l’ascolto e il rispetto reciproco rappresentino gli strumenti fondamentali per prevenire e combattere comportamenti di bullismo, sia nella vita reale sia nel mondo digitale.

A sostenere l’iniziativa, la dirigente scolastica Anna Orsatti, che ha ribadito l’importanza di un’azione educativa condivisa tra scuola, famiglia e territorio. Con il supporto del Team antibullismo d’Istituto, il ‘Pantini–Pudente’ conferma così il proprio impegno nel promuovere una cultura della legalità, dell’empatia e della responsabilità.

L’incontro si è concluso con un costruttivo momento di dibattito tra studenti e docenti, segno dell’interesse e della partecipazione attiva dei ragazzi. Un segnale positivo che dimostra come la scuola possa e debba essere un luogo di crescita, confronto e protezione, dove nessuno debba sentirsi solo di fronte alla violenza, dentro o fuori dallo schermo.