Scuola e innovazione a confronto: a Vasto il seminario interregionale di Avanguardie Educative

Lunedì20 aprile l’Istituto di Istruzione Superiore “Palizzi-Mattei” ospita a Vasto una giornata di formazione e confronto su didattica innovativa, benessere scolastico e intelligenza artificiale.

A Palazzo d’Avalos e nel plesso ‘Mattei’ è in programma il Seminario Interregionale Abruzzo Molise e Marche di Avanguardie Educative, promosso dal ‘Palizzi–Mattei’, scuola polo regionale della rete.

La giornata di formazione e confronto dedicata al rapporto tra didattica, benessere e intelligenza artificiale“ArmonIA: alla ricerca dell’equilibrio tra relazioni umane e tecnologia.

“Sarà un importante momento di confronto tra dirigenti scolastici, docenti ed esperti del settore educativo. L’iniziativa rappresenta, infatti, non solo un’occasione di aggiornamento professionale ma anche di condivisione di buone pratiche, in linea con le sfide della scuola contemporanea” sottolinea il dirigente scolastico dell’IIS ‘Palizzi-Mattei’, Gaetano Fuiano che aprirà i lavori.

La giornata si aprirà alle 9 al d'Avalos con gli interventi di Elena Mosa, ricercatrice INDIRE, Alessandra Rucci, Ambassador di Avanguardie Educative e dirigente scolastico e Andrea Benassi, tecnologo INDIRE. La sessione pomeridiana si sposterà nel plesso ‘Mattei’ per il visiting agli ambienti di apprendimento e aule didattiche disciplinari seguito dai workshop per i docenti e da un tavolo di confronto con INDIRE per i dirigenti. L’evento si concluderà alle ore 18 con la restituzione dei lavori e la consegna degli attestati di partecipazione.

