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Fondi dalla Regione per risanare la frana a Punta Aderci: 200.000 euro per il ripristino del tratto interrotto sulla Via Verde

Le sottolineature del consigliere Francesco Prospero

redazione
Territorio
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Una notizia attesa, concreta, che restituisce fiducia alla comunitÃ  di Vasto: la Regione Abruzzo ha stanziato 200.000 euro per il ripristino dellâ€™interruzione della Via Verde nel territorio della Riserva naturale di Punta Aderci, duramente colpita dagli eventi meteorologici.

"Un intervento fondamentale - sottolinea in una nota il consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia Francesco Prospero -, che consente oggi di puntare con determinazione a un obiettivo chiaro: riaprire la Via Verde giÃ  per la stagione estiva, restituendo a cittadini e turisti uno dei luoghi simbolo del nostro territorio.

Questo risultato Ã¨ il frutto di un lavoro serio e continuo, fatto di segnalazioni, interlocuzioni e presenza costante. Abbiamo portato con forza le istanze della comunitÃ , chiedendo risposte rapide su una criticitÃ  che non poteva piÃ¹ essere rimandata. 

Determinante Ã¨ stato il ruolo del Dipartimento Infrastrutture e, in particolare, dellâ€™assessore regionale Umberto Dâ€™Annuntiis, che ancora una volta ha dimostrato attenzione concreta verso questo territorio, raccogliendo le nostre istanze e traducendole in un intervento immediato e finanziato.

Un segnale chiaro di come, quando câ€™Ã¨ ascolto e capacitÃ  di decidere, le risposte arrivano in tempi certi.

Va riconosciuto anche il contributo dellâ€™assessore comunale Alessandro Dâ€™Elisa, che ha dimostrato senso di responsabilitÃ  e spirito istituzionale, comprendendo che su temi cosÃ¬ importanti serve collaborazione e non contrapposizione sterile.

Si segnala inoltre lâ€™interessamento del senatore Etelwardo Sigismondi, che ha seguito la vicenda contribuendo a mantenere alta lâ€™attenzione sulle esigenze del territorio e dellâ€™assessore regionale Tiziana Magnacca.

Per troppo tempo abbiamo assistito ad attacchi strumentali verso la Regione e il Governo, spesso utili solo alla propaganda. Oggi i fatti dimostrano il contrario: quando si lavora insieme, nellâ€™interesse della cittÃ , i risultati arrivano davvero. La Via Verde non Ã¨ solo unâ€™infrastruttura: Ã¨ un simbolo della nostra identitÃ  e della nostra vocazione turistica.
Restituirla in sicurezza e nei tempi piÃ¹ rapidi possibili significa restituire opportunitÃ , economia e futuro a Vasto. Noi - conclude Prospero - continueremo su questa strada: portare le istanze del territorio, trasformarle in risultati concreti e dare risposte vere ai cittadini. PerchÃ© alle parole preferiamo i fatti".

 

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