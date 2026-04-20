La Ciclistica Valle Trigno alla Granfondo Michele Scarponi di Filottrano

Ieri è stata una giornata davvero speciale per la Ciclistica Valle Trigno, impegnata nella Granfondo Michele Scarponi a Filottrano, in provincia di Ancona. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 1000 ciclisti, un vero e proprio fiume di ruote che ha animato le strade marchigiane in memoria di uno dei grandi campioni del ciclismo italiano.



Alcuni dei nostri intrepidi atleti hanno iniziato il viaggio già dal sabato, partendo da San Salvo con l’obiettivo di raggiungere Filottrano freschi e pronti per la sfida. Un bel modo per vivere l’esperienza a tutto tondo, condividendo la passione per la bici anche nel tragitto verso la gara. L’entusiasmo era palpabile e ha contagiato tutti, dai più giovani ai veterani del gruppo.



La gara è andata benissimo! Non solo per l’ottima organizzazione e il percorso suggestivo, ma soprattutto per il numero di partecipanti, che ha superato quota 1000. Questo è un segnale chiaro della forza e della vitalità del nostro sport, ma anche del senso di comunità che ci lega come squadra. La Ciclistica Valle Trigno si è fatta valere, dimostrando entusiasmo e determinazione.



Un motivo di orgoglio ulteriore è stato il riconoscimento ricevuto dal presidente Rocchino Bucci, che ha ritirato il premio per il secondo posto come società con più iscritti. Una soddisfazione enorme che testimonia l’impegno costante nel promuovere la bicicletta e nel coinvolgere sempre più appassionati. Grazie alla sua guida, la squadra è cresciuta molto negli ultimi tempi.



Non poteva mancare poi la grande prestazione del nostro “zio” Franco, che si è distinto conquistando un bellissimo terzo posto nella sua categoria. Con tanti avversari agguerriti, piazzarsi sul podio è un risultato che riempie di gioia tutta la squadra e dà morale a tutti i ciclisti. Bravo Franco, sei un esempio per tutti noi!



In generale, questa esperienza ci lascia davvero contenti e soddisfatti. Essere protagonisti in una manifestazione così importante, ricordando nello stesso tempo un campione come Michele Scarponi, è qualcosa che va oltre la mera competizione. È la conferma che la passione, l’impegno e la voglia di stare insieme valgono più di ogni risultato.



Insomma, un grazie di cuore a tutti i partecipanti, al presidente Bucci e a Franco, ma anche a tutti quelli che hanno supportato la squadra da casa o lungo il percorso. La Ciclistica Valle Trigno continua a pedalare forte e a portare avanti i valori dello sport sano e condiviso. Non vediamo l’ora di vivere la prossima avventura insieme!



Forza Valle Trigno, sempre avanti!