Granfondo Trabocchi-Maiella, spicca la Ciclistica Valle Trigno

Si è svolta sabato 2 maggio la ormai collaudata gara ciclistica Trabocchi-Maiella, un evento che ogni anno richiama appassionati e professionisti delle due ruote da tutta la regione. L’organizzazione impeccabile è stata curata da Moreno Di Biase, ex ciclista professionista, il quale ha saputo coniugare esperienza e passione per regalare una giornata indimenticabile agli oltre 500 partecipanti.



La Ciclistica Valle Trigno, presieduta dal carismatico Rocchino Bucci, si è distinta dalle altre squadre con un numero record di iscritti: ben 60 ciclisti hanno rappresentato orgogliosamente i colori del club. Un risultato straordinario che testimonia la forza e la vitalità di questa realtà sportiva, sempre più protagonista nel panorama ciclistico locale.



Ma non è stato solo il numero a fare la differenza: nelle classifiche finali la Ciclistica Valle Trigno ha brillato conquistando importanti piazzamenti. Vittorio D’Annunzio ha trionfato nella categoria M6, imponendo il suo ritmo e la sua determinazione su un percorso impegnativo ma affascinante. Poco dietro di lui, sul gradino più alto del podio della categoria M7, si è piazzato Zio Franco, un veterano capace di sorprendere ancora con la sua tenacia e il cuore da campione. Infine, Aldo Massari ha festeggiato un prezioso terzo posto nella categoria M8, completando così una giornata da incorniciare per la squadra.



Il clima durante la gara è stato elettrizzante: il percorso tra le suggestive colline abruzzesi e le dolci alture della Maiella ha messo alla prova resistenza e tattica, regalando emozioni forti sia ai partecipanti che agli spettatori. La presenza di Moreno Di Biase, con la sua esperienza e il suo carisma, ha aggiunto ulteriore valore all’evento, motivando i ciclisti a dare il massimo e condividendo con tutti aneddoti e consigli preziosi.



Al termine delle sfide sportive, la giornata si è conclusa nel modo migliore con la tradizionale premiazione, durante la quale sono stati celebrati tutti i vincitori e i protagonisti della competizione. L’entusiasmo e l’orgoglio degli atleti della Ciclistica Valle Trigno si sono fatti sentire, sottolineando lo spirito di squadra e la passione che animano questo gruppo.



A coronare un pomeriggio già ricco di gioie, è arrivato un gustoso pasta party che ha permesso a tutti i presenti di condividere sorrisi, storie e momenti di convivialità, rinsaldando amicizie e consolidando lo spirito comunitario. Non sono mancati i brindisi e gli scambi di complimenti, mentre i racconti delle fatiche affrontate lungo il percorso si mescolavano al piacere di un ottimo piatto di pasta.



In conclusione, la Trabocchi Maiella conferma il suo ruolo di appuntamento imperdibile nel calendario ciclistico regionale, capace di unire sport, amicizia e bellezza del territorio.

Grazie all’impegno di Moreno Di Biase e alla splendida partecipazione della Ciclistica Valle Trigno, l’edizione di quest’anno resterà nel cuore di tutti come un esempio di passione, competizione e divertimento.

Appuntamento al prossimo anno, con la promessa di nuove emozioni su due ruote!