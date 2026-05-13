Conto alla rovescia a Scerni per il Trofeo Accademia della Ventricina

Scerni si prepara ad accogliere una nuova giornata di sport, territorio e passione per la mountain bike.

Domenica 17 maggio si svolgerà il Trofeo Accademia della Ventricina, valido come 2ª prova del Circuito “I Sentieri d’Abruzzo”, organizzato dalla Polisportiva Casalbike con il patrocinio del Comune di Scerni e sotto l’egida UISP Sportpertutti.



L’evento porterà nel territorio scernese atleti, appassionati e società sportive per una competizione su un circuito misto, prevalentemente sterrato, della lunghezza di 10,2 km, con un dislivello di circa 167 metri a giro. Un tracciato pensato per valorizzare le caratteristiche paesaggistiche dell’area e offrire una prova tecnica, dinamica e coinvolgente.



Il ritrovo è previsto alle ore 8:00 in Contrada San Giacomo di Scerni, presso il Bar La Baita, mentre la partenza della gara è fissata per le ore 10:00.

La manifestazione rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione per promuovere Scerni e le sue eccellenze locali, a partire dalla Ventricina, simbolo identitario del territorio. Sport, comunità e tradizione si incontrano in una giornata che punta a coinvolgere atleti, famiglie, cittadini e visitatori.

Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 12 maggio. La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende chip, pacco gara e ristoro.

Sono previsti premi per i primi classificati assoluti, per le categorie e per le società più numerose. Durante l’evento saranno garantiti ristoro, lavaggio bici e assistenza medica. È obbligatorio l’utilizzo del casco rigido e il rispetto del regolamento UISP.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione attraverso i canali ufficiali della Polisportiva Casalbike.

Scerni si prepara dunque a vivere una domenica di sport all’aria aperta, con la mountain bike protagonista tra natura, competizione e valorizzazione del territorio.

Nei prossimi giorni l’evento verrà presentato in Municipio alla presenza degli amministratori comunali e organizzatori.