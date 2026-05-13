Il vastese Pierpaolo Cirese vince il primo Trofeo nazionale Catamarani Classe A Costa dei Trabocchi

Si è concluso con grande successo il 1° Trofeo Nazionale Catamarani Classe A Costa dei Trabocchi, disputato in questo weekend nello specchio d’acqua antistante il Pontile di Vasto Marina.

A conquistare la vittoria finale è stato il velista vastese Pierpaolo Cirese, protagonista di una regata intensa e combattuta, resa ancora più impegnativa dalle differenti condizioni meteo incontrate nelle due giornate di gara. Cirese ha infatti vinto la prima prova, ottenendo poi un secondo posto nella seconda regata della giornata e confermandosi ancora secondo nella prova conclusiva, risultati che gli hanno consentito di arrivare al primo posto nella classifica generale. Al secondo posto chiude Alex Ferrandi (Club Velico Trasimeno) e alle sue spalle il toscano Alberto Farnesi (Centro Vela Sunset). “Non è stato facile – ha dichiarato Cireseal termine della manifestazione – perché abbiamo trovato condizioni molto diverse nelle due giornate. Siamo però riusciti a difendere bene sul nostro specchio d’acqua. La prossima sfida sarà in Spagna, nel Mar Menor, dove dal 28 maggio al 7 giugno prenderò parte ai Campionati Europei Classe A”.

La manifestazione ha regalato un grande spettacolo sportivo, portando sul litorale vastese alcuni tra i migliori interpreti italiani della Classe A, categoria tra le più tecniche e spettacolari della vela internazionale. Le prove, disputate a poca distanza dalla costa, hanno attirato appassionati e curiosi, offrendo uno scenario di grande impatto nel mare della Costa dei Trabocchi.

Soddisfatti gli organizzatori del Circolo Nautico Vasto e del Centro Nautico Le Vele che hanno già annunciato la seconda edizione della manifestazione il prossimo anno. “Abbiamo ricevuto complimenti per l’ottima organizzazione – spiega il presidente del CNV, l’avv. Nicola Mastrovincenzo - ma anche per l’ospitalità dimostrata durante tutto il weekend di gara come mi ha confidato il presidente dell’associazione italiana Classe A Marco Gaeti. Mi sento di ringraziare il Comandante del Porto di Vasto, Rossella D'Ettorre, con il suo fantastico equipaggio, sempre presente ed attenta ad ogni iniziativa che riguardi il "suo" mare, il Centro Nautico Le Vele per il contributo determinante nella logistica e tutti coloro che hanno profuso tempo, energie ed entusiasmo perché tutto funzionasse al meglio”.

Sulla stessa linea anche il direttore sportivo del CNV e Ufficiale di Regata Nazionale, Gianni Mariotti, componente del comitato di regata in questa occasione, che sottolinea l’importanza di continuare a investire su eventi di questo livello: “Manifestazioni di questo tipo, che uniscono lo sport alla valorizzazione del territorio, devono essere sempre più presenti nel nostro specchio d’acqua, entrando stabilmente in un calendario di appuntamenti che possa avere continuità anche negli anni a seguire”.