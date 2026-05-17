'Bushido Fight Day', buoni i riscontri a San Salvo

Buoni riscontri per il “Bushido Fight Day”, la manifestazione sportiva che domenica scorsa ha trasformato il Palazzetto dello Sport di San Salvo in un punto di riferimento per gli sport da combattimento e le arti marziali.

L’evento, organizzato dal Team Bushido San Salvo, con il patrocinio del Comune di San Salvo, ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tecnici e appassionati provenienti da diverse realtà sportive, regalando una giornata intensa di sport, disciplina e spettacolo.

Sul tatami e sul ring si sono alternate competizioni di MMA, Muay Thai, K1, Kickboxing, Sanda, Grappling e BJJ, coinvolgendo il pubblico in un clima di grande entusiasmo e sana competizione.

A portare i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale e del sindaco Emanuela De Nicolis è stato il consigliere delegato allo Sport Roberto Rossi, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di crescita, aggregazione e valorizzazione del territorio, complimentandosi con gli organizzatori per l’ottima riuscita della manifestazione.

Il “Bushido Fight Day” si conferma così un appuntamento di grande valore sportivo e sociale per la città di San Salvo, capace di promuovere i valori del rispetto, dell’impegno e della condivisione attraverso lo sport.