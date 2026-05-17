L'abruzzese Giammarco Giovannelli nella giunta esecutiva nazionale di Federalberghi Italia: "Riconoscimento all'Abruzzo turistico e al lavoro di squadra"

L'abruzzese Giammarco Giovannelli, 55 anni, presidente di Confcommercio e di Federalberghi Abruzzo, è stato eletto nella Giunta esecutiva nazionale di Federalberghi Italia.

La nomina è avvenuta, da parte del presidente nazionale di Federalberghi, Bernabò Bocca, nel corso del primo Consiglio del suo nuovo mandato.

"Accolgo questa nomina con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine", dichiara Giovannelli, "desidero condividere questo importante riconoscimento con tutta la squadra di Federalberghi Abruzzo, perché rappresenta il frutto di un lavoro collettivo portato avanti con presenza, impegno e competenza al servizio del territorio regionale e delle imprese turistiche abruzzesi". Giovannelli sottolinea come "l'ingresso nella Giunta nazionale rappresenti anche un segnale di grande attenzione verso il ruolo che l'Abruzzo può e deve continuare a svolgere nel panorama turistico italiano. Ringrazio il Presidente Bernabò Bocca per la fiducia accordata a Federalberghi Abruzzo e per aver riconosciuto il valore del percorso intrapreso in questi anni. Un ringraziamento particolare va alle Vice Presidenti regionali Daniela Renisi, Caterina Celenza e Mariadora Santacroce, e a tutti i Consiglieri, che quotidianamente rappresentano con serietà e passione le diverse realtà provinciali. Attraverso il loro lavoro abbiamo dimostrato che una nuova generazione di imprenditori del turismo abruzzese esiste, produce, si assume responsabilità e può rappresentare con autorevolezza la categoria".

Per Giovannelli, il risultato raggiunto non è un punto di arrivo, ma una nuova responsabilità nel rafforzamento di quel percorso attrattivo e turistico che sta posizionando sempre più l'Abruzzo ai vertici nazionali per presenze e indice di gradimento. "Questo riconoscimento ci sprona a fare ancora di più", sottolinea ancora Giovannelli, "Federalberghi Abruzzo continuerà a lavorare per un'agenda politica ed economica del turismo regionale ambiziosa, concreta e condivisa, capace di coinvolgere istituzioni, enti locali e operatori. L'economia turistica rappresenta una componente fondamentale del Pil regionale e nazionale e garantisce lavoro, sviluppo e prospettive alle nostre comunità. Per questo non può essere affrontata con approssimazione, ma richiede visione, competenza e continuità". Giovannelli ribadisce, infine, la disponibilità dell'associazione a collaborare con tutti i livelli istituzionali per rafforzare la competitività dell'Abruzzo turistico.

"Noi ci saremo, come sempre, laddove verrà richiesto il nostro contributo e sarà necessario indicare con chiarezza le buone prassi da seguire", conclude", "l'Abruzzo ha tutte le condizioni per raggiungere nuovi e importanti traguardi. Continueremo a lavorare con determinazione, spirito di squadra e senso di responsabilità per dare al turismo regionale il ruolo che merita".





