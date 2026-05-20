Trofeo â€˜Versoproboâ€™ a Vasto, lo sport come linguaggio universale di inclusione e integrazione

Lo sport come linguaggio universale e veicolo di inclusione e integrazione, autentico strumento di cittadinanza attiva. Tutto questo nellâ€™ambito della prima edizione del Trofeo â€˜Versoprobo â€“ Sport e integrazioneâ€™, messo in campo grazie alla sinergia tra la cooperativa Versoprobo, realtÃ impegnata nella gestione del CAS dell'Hotel Continental di Vasto, e lâ€™Asd Futsal Vasto.

Lâ€™iniziativa, nel pomeriggio di martedÃ¬ 19 maggio, Ã¨ andata in scena nella palestra del Nuovo Polo San Gabriele di Vasto con il confronto tra i ragazzi ospiti della struttura vastese e i giovani atleti del club biancorossi di calcio a 5.

Per Versoprobo, presieduta da Islao Patriarca con lâ€™impegno del responsabile locale Stefano Panaro, una nuova tappa in un percorso volto a scardinare i pregiudizi legati allâ€™immigrazione con lâ€™impegno a qualificare lâ€™accoglienza non come mero assistenzialismo, ma in un processo di integrazione per dar modo ai ragazzi di costruirsi le basi per una prospettiva dignitosa. In questo contesto, il campo da gioco diventa una palestra di vita dove la solidarietÃ e lâ€™amicizia prevalgono sulle differenze di origine.

Gol e confronto sano e leale sul campo e premiazioni finali per i partecipanti in un pomeriggio di comunitÃ e crescita reciproca per tutti i partecipanti.

Al termine di questa prima edizione Massimiliano Dâ€™Onofrio, rappresentante di Versoprobo, ha voluto ringraziare lâ€™Asd Futsal Vasto - e i suoi dirigenti in particolare Domenico Giacomucci, Alessandra Cirone e Giampaolo Porfirio - per la preziosa collaborazione.