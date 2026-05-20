Trofeo Accademia della Ventricina a Scerni, ottimi i riscontri

Ha fatto centro a Scerni lâ€™edizione 2026 del Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike, seconda prova del circuito â€˜I Sentieri dâ€™Abruzzoâ€™, disputata domenica 17 maggio. La gara Ã¨ tornata sul percorso originale con partenza da Contrada San Giacomo, dopo le esperienze allâ€™Istituto Agrario â€˜Cosimo Ridolfiâ€™.

Lâ€™evento Ã¨ stato organizzato dalla Polisportiva Casalbike e dalla UISP Ciclismo Abruzzo e Molise, con la partecipazione di una settantina di atleti provenienti da 30 squadre di Abruzzo, Molise e Puglia.

Il tracciato prevedeva un anello sterrato di 10 km con 167 metri di dislivello, da ripetere tre volte.

Primo classificato Andrea Di Renzo (HG Cycling Team), figlio dellâ€™ex professionista Marco Di Renzo, che ha staccato un gruppo di inseguitori. Alle sue spalle, per la definizione del podio, si sono piazzati Matteo Dâ€™Ercole (Non Solo Ciclismo) e Gianpietro Cinosi (Pro Life Racing Team).

Per quel che concerne le squadre piÃ¹ numerose â€˜palmaâ€™ alla Pro Life Racing Team di Casalbordino, davanti a Extreme Racing e Team, Molise Cycling Team.

A condurre le premiazioni sono stati Bruno Fantini, responsabile della Polisportiva Casalbike, Luigi Di Lello dellâ€™Accademia della Ventricina e il sindaco di Scerni Daniele Carlucci.