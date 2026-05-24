Alla Lecceta di Torino di Sangro il Campionato Nazionale Mtb XCO UISP

Tutto pronto a Torino di Sangro per la decima edizione della XC della Lecceta, manifestazione di mountain bike cross country (acronimo XC) organizzata con la consueta e solida esperienza dallâ€™associazione Non Solo Ciclismo e patrocinata dallâ€™Amministrazione comunale di Torino di Sangro. Lâ€™evento di questâ€™anno assume un prestigio particolare, fregiandosi del titolo di Campionato Nazionale UISP.

La gara, in programma domenica 24 maggio, costituisce una vera e propria classica del fuoristrada, un appuntamento fisso per gli appassionati delle ruote grasse non solo della zona, ma anche per i partecipanti provenienti da altre zone dâ€™Italia. La competizione si svolgerÃ su un tracciato tecnico e selettivo di 8 chilometri, interamente immerso nella splendida biodiversitÃ della Riserva Naturale Regionale della Lecceta di Torino di Sangro.

Per quanto riguarda il programma completo della manifestazione, la prima batteria di gara prenderÃ il via alle ore 9:10 (prevedendo tre giri per le categorie M5, M6, M7, M8, M9 e donne tutte). A seguire, indicativamente alle 11:10, sarÃ la volta della seconda batteria riservata alle categorie Ã©lite sport, M1, M2, M3 e M4, che si misureranno sulla distanza di quattro giri.

La riuscita della manifestazione, la sicurezza ed il perfetto presidio del percorso gravitano attorno allâ€™impegno degli organizzatori (e tra questi segnaliamo lâ€™infaticabile presidente del sodalizio ciclistico, Fabio Marino) e anche dello staff della UISP Ciclismo Abruzzo e Molise. Il quartier generale dellâ€™evento, che ospiterÃ le operazioni di segreteria, il ristoro degli atleti e la cerimonia di premiazione conclusiva, sarÃ posizionato presso la Pizzeria Costaverde a Torino di Sangro Marina.

Lâ€™organizzazione intende specificare che il trasferimento dei concorrenti verso il punto di partenza e di arrivo, situato in prossimitÃ del Centro Visite della Riserva, dovrÃ avvenire in completa autonomia con la propria bicicletta.