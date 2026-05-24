Gabriele Tortorici è il nuovo allenatore dell'Altino Volley in A2

L’Altino Volley comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Tortorici, che sarà il nuovo Head Coach rossoblù per la prossima stagione sportiva nel campionato di Serie A2 femminile.

Romano, nato l’8 maggio 1985, Tortorici arriva ad Altino dopo un percorso professionale costruito tra settore giovanile d’eccellenza, Serie A, competizioni europee ed esperienze internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli tecnici in staff di alto livello, maturando competenze nell’analisi del gioco, nella programmazione del lavoro quotidiano e nella gestione tecnica del gruppo squadra.

Dopo le esperienze nel settore giovanile con realtà di riferimento come Volleyrò Casal de’ Pazzi e Igor Volley Novara, Tortorici è approdato in Serie A1 con la Bartoccini Fortinfissi Perugia, dove ha lavorato come secondo allenatore e scoutman. Successivamente ha fatto parte dello staff tecnico della Roma Volley Club, club con cui ha vissuto un percorso significativo tra Serie A2, Serie A1 e coppe europee.

Nel suo percorso figurano inoltre collaborazioni con la Nazionale italiana Under 16 e con la Nazionale canadese femminile, esperienze che hanno contribuito ad arricchire ulteriormente il suo profilo tecnico anche in ambito internazionale. Dopo l’esperienza con Roma, Tortorici ha proseguito il proprio percorso all’estero, in Romania, alla guida del CSM București.

La scelta di affidare a Tortorici la panchina della prima squadra nasce dalla volontà della società di dare continuità a un percorso tecnico ambizioso, puntando su un allenatore preparato, moderno e abituato a lavorare in contesti competitivi. Metodo, attenzione al dettaglio e cultura del lavoro saranno elementi centrali nel nuovo capitolo che l’Altino Volley si prepara ad affrontare.

Queste le prime parole di coach Gabriele Tortorici da nuovo Head Coach rossoblù:

“Sono contento di ricevere la fiducia del presidente Aniello Papa e di entrare a far parte di una società che, insieme a tutti i collaboratori, i dirigenti e gli allenatori che mi hanno preceduto, ha saputo trasformare una piccola realtà in una realtà stabile nel campionato di Serie A.

Sarà compito mio, dello staff e delle ragazze che abbiamo scelto insieme consolidare questo percorso e provare a portarlo sempre un passo più avanti. Abbiamo scelto atlete capaci di resistere, lottare e crescere insieme, perché il prossimo anno ci aspetta un campionato molto duro e queste caratteristiche saranno indispensabili per raggiungere il nostro obiettivo.

Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere da vicino la realtà di Altino, i suoi tifosi e tutte le persone che ci sosterranno in questa nuova stagione”.

La società accoglie coach Gabriele Tortorici nella famiglia rossoblù e gli augura buon lavoro per la nuova stagione alla guida della prima squadra.



