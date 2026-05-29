Trofeo Podistico Città di San Salvo, alla Marina l'edizione numero 20

Preparati a vivere una serata di sport, energia e spettacolo sul lungomare di San Salvo!
Sabato 6 giugno 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del podismo abruzzese: il 20° Trofeo Podistico Città di San Salvo-Memorial Dino Potalivo!
Una gara unica, immersa nello splendido scenario della Marina di San Salvo, con un percorso completamente pianeggiante tra lungomare e pista ciclabile: velocissimo, panoramico e perfetto per chi vuole divertirsi, migliorare il proprio tempo o semplicemente vivere una grande festa dello sport!
11 Km competitivi
5,5 Km non competitiva e passeggiata
Gare dedicate ai ragazzi di tutte le età
14ª edizione di “Corrinsieme”, per correre accanto ai ragazzi diversamente abili e rendere lo sport davvero inclusivo.
Ad animare la serata ci penserà il gruppo folkloristico abruzzese “Gli Amici delle Tradizioni”, per un’atmosfera ancora più coinvolgente e indimenticabile!
Pacco gara con:
Maglietta tecnica
Prodotti alimentari
Medaglia commemorativa
E a fine gara… Pasta Party gratuito per atleti e accompagnatori!
Premi per assoluti, categorie e società con rimborsi spese, trofei e tantissimi premi gastronomici!
Ritrovo: Piazzale Cristoforo Colombo – Marina di San Salvo
Ore 17:30
Partenza gara competitiva ore 19:00
Iscrizioni aperte fino alle ore 24:00 di giovedì 4 giugno 2026
Iscrizioni online su: www.timingrun.it
Info:
Michele 347-6649637
Tommaso 347-8940319
Antonio 349-4160487
Non restare a guardare: vieni a correre, tifare, emozionarti e vivere una serata straordinaria di sport, amicizia e divertimento!