Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Santa Maria Stella Maris, torna la processione in mare dal Pontile di Vasto Marina

Sabato 30 maggio l'appuntamento

redazione
Tradizioni
Condividi su:

Fine del mese di maggio con i tradizionali festeggiamenti in onore di Santa Maria Stella Maris nellâ€™omonima Parrocchia di Vasto Marina.

MercoledÃ¬ 27 ha preso il via il Solenne Triduo di Preghiera: alle ore 17:15 recita del Santo Rosario Meditato e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da Padre Piero Sirianni dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Serafica Immacolata Concezione - Centro Italia.

Sabato 30 la festa di Santa Maria Stella Maris: il programma prevede alle ore 17.15 il Santo Rosario Meditato e alle 18 la celebrazione della Santa Messa Solenne presieduta da Padre Paolo Maria Braghini, Vicario provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia Serafica Immacolata Concezione. Al termine della celebrazione eucaristica Processione per le vie di Vasto Marina accompagnata dalla Banda San Martino di Vasto, imbarco della statua della Madonna nella zona del Pontile e suggestiva Processione in mare con benedizione delle barche presenti e Omaggio ai Caduti in Mare.

Condividi su:

Seguici su Facebook