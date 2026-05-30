Panfilo Carlucci Ã¨ il nuovo allenatore della Virtus Cupello

â€œDiscontinuitÃ nella continuitÃ â€œ: questo lo slogan coniato dal presidente Angelo Pollutri nel presentare la scelta di Panfilo Carlucci che torna a essere lâ€™allenatore della Virtus Cupello in Eccellenza.

Il successore di Peppino Di Francesco per il timone della squadra rossoblÃ¹ Ã¨ il tecnico vastese classe 1973 che ritrova il filo di unâ€™esperienza che si era interrotta nella stagione 2021/2022, tornando a Cupello dopo le ultime esperienze al Lanciano 1920, alla Bacigalupo Vasto Marina e al Real Casale.

Il ribbraccio tra mister Carlucci e la Virtus Cupello Ã¨ stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa, organizzata a Vasto Marina, in piazza Rodi, al Crueza de MÃ .

Tra i presenti, con il nuovo allenatore e il presidente Pollutri, il vice presidente e patron del club Oreste Di Francesco, il direttore sportivo Alessandro Pasquale e il dirigente Giovanni Paolucci, assieme a collaboratori e simpatizzanti.

Tra gli aspetti toccati dagli intervenuti: il ringraziamento a Peppino Di Francesco per la disponibilitÃ e lâ€™impegno nelle ultime stagioni, la compattezza di un gruppo che continua a far calcio a livelli importanti in quella che Ã¨ la piazza piÃ¹ piccola della massima categoria calcistica regionale, la collaborazione con lâ€™Amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziana Di Florio, e lâ€™obiettivo della permanenza in Eccellenza puntando anche alla valorizzazione di giovani elementi locali e del territorio.

La dirigenza, in stretto contatto con Carlucci, si sta giÃ¹ muovendo per lâ€™allestimento del nuovo organico in vista della stagione 2026/2027.