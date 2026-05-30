San Salvo Calcio, ricordata l'indimenticabile promozione in Eccellenza del 2023/2024

Il ritorno del San Salvo in Eccellenza, con l'indimenticabile vittoria dei play off di Promozione nell'atto conclusivo del 26 maggio 2024 a Cupello contro il Penne, Ã¨ stato ricordato e celebrato dal gruppo biancazzurro protagonista di quel fondamentale successo.

Allegra conviviale, nella serata di ieri, venerdÃ¬ 29 maggio, alla Marina (a 2 anni e 3 giorni di distanza da quella felicissima domenica), presenti, tra gli altri, i presidenti Angelo Torzi e Gianluca Ciavatta, il direttore sportivo Gianni Guerra, mister Giancarlo Manes, giocatori e collaboratori che, con compattezza e determinazione, hanno permesso di centrare il significativo edâ€¦ eccellente traguardo.