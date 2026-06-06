Pierpaolo Cirese campione europeo Classic Master Vela Catamarani

Il velista vastese Pierpaolo Cirese conquista il podio nella A-Cat European Championship che si è appena conclusa in Spagna, sul Mar Menor, nella regione della Murcia, e diventa Campione europeo categoria Classic Master.

L’atleta, già reduce dalla vittoria del Trofeo Nazionale Catamarani Classe A Costa dei Trabocchi organizzata all’inizio di maggio dal Circolo Nautico Vasto al quale appartiene, ha conquistato un gradino ancora più alto gareggiando con i migliori velisti internazionali che si sono sfidati dal 29 maggio al 5 giugno sul mare spagnolo con i catamarani categorie Classe A, Classic e Open.

Cirese inoltre è arrivato anche 18esimo nella classifica generale, un’ottima posizione considerando gli avversari provenienti, oltre che dall’Europa, anche dall’Australia, dal Brasile e dalle Isole Vergini e le condizioni del vento tra i 16 e i 20 nodi con shift (variazioni della direzione), e onde.

“Ho visto Pierpaolo regatare da quando era piccolo – commenta il presidente della IX Zona FIV Abruzzo e Molise Domenico Guidotti – a partire dagli Optimist fino ai catamarani, e vederlo oggi sul tetto del mondo ci riempie tutti di orgoglio”.

Un’emozione che coinvolge anche gli amici del Circolo Nautico Vasto. “Sono stati giorni intensi di regate – racconta il velista vastese – molto combattute e con continui cambi di posizione. Avevo poca esperienza in questo tipo di mare, con vento intenso e mare formato. Sono soddisfatto di come è andata ma continuerò a prepararmi per il campionato italiano di fine agosto, con l’obiettivo a lungo termine del Campionato mondiale 2027”.



