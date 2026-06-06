'Diritti e Doveri', importante occasione di riflessione con il Lions Club San Salvo all'Istituto Comprensivo 'Rodari'

Partecipazione e vivo interesse da parte degli studenti dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari" di San Salvo per il service "Diritti e Doveri", ideato dalle New Voices del Distretto Lions 108 A e realizzato dal Lions Club San Salvo in collaborazione con l'istituto scolastico cittadino.

L'iniziativa, ospitata presso la sede di via De Vito, ha rappresentato un'importante occasione di riflessione sui temi della legalità, del rispetto delle regole, della cittadinanza attiva e della consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro, e del dirigente scolastico, Vincenzo Parente, è stato proiettato un video a tema realizzato dal Lions Club, che ha introdotto gli argomenti oggetto dell'incontro.

Successivamente gli avvocati Emanuele Ciuffi e Lorenzo Di Meco, soci del Lions Club San Salvo, hanno guidato il confronto con gli studenti, approfondendo con competenza e linguaggio accessibile aspetti legati alla convivenza civile, alla responsabilità individuale e al rispetto delle regole. Numerosi e particolarmente interessanti gli interventi dei ragazzi, che hanno partecipato con attenzione e curiosità, dando vita a un dialogo costruttivo e coinvolgente.

“Conoscere i propri diritti è fondamentale, ma altrettanto importante è comprendere i doveri che ciascuno di noi ha verso gli altri e verso la comunità – ha dichiarato il presidente del Lions Club San Salvo, Virginio Di Pierro –. Attraverso questo service abbiamo voluto offrire ai giovani un'occasione di crescita e di confronto, nella convinzione che educare al rispetto, alla responsabilità e alla legalità significhi investire concretamente nel futuro della nostra società.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico Vincenzo Parente: “La scuola ha il compito non solo di trasmettere conoscenze, ma anche di contribuire alla formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Ringrazio il Lions Club San Salvo per aver proposto un'iniziativa di grande valore educativo, capace di coinvolgere attivamente gli studenti e di stimolarli a riflettere su temi fondamentali per la loro crescita personale e civile.”

L'iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra il Lions Club San Salvo e le istituzioni scolastiche del territorio, con l'obiettivo di promuovere tra le nuove generazioni i valori della cittadinanza attiva, della solidarietà e del rispetto reciproco.