Nasce il 'Progetto Civico Condiviso' a San Salvo

Con l’obiettivo di condividere riflessioni e proposte sui principali temi di interesse per la comunità, abbiamo deciso di dare vita a questo progetto perché vogliamo guardare oltre i colori politici e le appartenenze, mettendo al centro l’interesse esclusivo dei cittadini. I principi ispiratori dell’iniziativa sono la condivisione e la trasparenza.

Vogliamo costruire un percorso aperto e partecipato, nel quale le decisioni siano il risultato dell’ascolto, del dialogo e del confronto con chi vive quotidianamente il territorio. Crediamo che la politica debba tornare a essere uno strumento di servizio, capace di coinvolgere le persone e di fornire risposte concrete alle esigenze della città. Una visione che guarda a una San Salvo sempre più attrattiva, dinamica e pronta a cogliere le opportunità del presente e del futuro. Vogliamo affrontare con serietà e competenza le sfide che riguardano lo sviluppo del territorio, il sostegno alle famiglie e alle imprese, il miglioramento della qualità dei servizi e la valorizzazione delle risorse locali e delle nuove generazioni, elementi fondamentali per la crescita e il futuro della nostra città.

Questo non è il tempo delle divisioni o delle contrapposizioni sterili. È il tempo della responsabilità, del dialogo e della collaborazione. Riteniamo fondamentale investire nella crescita di una nuova classe dirigente, competente, responsabile e pronta ad affrontare le sfide del futuro, valorizzando al tempo stesso l’esperienza di chi ha già amministrato la città e continua a mettere le proprie capacità e il proprio patrimonio di conoscenze al servizio della comunità.

“Progetto Civico Condiviso” è dunque una realtà aperta al contributo di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di San Salvo, nella convinzione che le migliori soluzioni nascano dal confronto, dalla collaborazione e dall’impegno comune. L’obiettivo è di contribuire alla crescita della città, rendendola sempre più moderna, attrattiva e vicina ai bisogni dei cittadini.

Alfonso Di Toro, Mario D’Angelo, Nicola Argiró, Tonino Marcello, Giancarlo Lippis e Nicola Di Marco