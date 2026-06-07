Murales di Alex Senna al 'Pantini-Pudente' di Vasto: "ComunitÃ  che cammina insieme"

Ãˆ stato completato il murales realizzato dall'artista brasiliano Alex Senna sulla parete esterna del Liceo Artistico â€˜Pantini-Pudenteâ€™ di Vasto, nell'ambito del progetto dedicato alla legalitÃ promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e all'Istruzione del Comune di Vasto, in collaborazione con il Pulpa Festival, l'Associazione Grido, la scuola con la curatela urbana di Enrico Peca.

L'opera racconta una comunitÃ che cammina insieme, mano nella mano, senza lasciare indietro nessuno, guidata da una figura che alza la mano, quasi a invitare gli altri a seguirla.

Un lavoro di squadra che rappresenta il risultato di un percorso educativo e partecipativo con al centro il rispetto e la promozione dei diritti umani, coinvolgendo direttamente studentesse e studenti dell'Istituto, protagonisti di un'importante esperienza di confronto e crescita.

â€œUn segno concreto dell'impegno della nostra comunitÃ nella promozione della cultura della legalitÃ , dell'inclusione e della partecipazione attiva dei giovani â€“ dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna â€“. Attraverso l'arte si possono trasmettere messaggi universali capaci di parlare alle nuove generazioni e di rafforzare i valori del rispetto, della solidarietÃ e dei diritti umani."

"Nei giorni della realizzazione del murales, i ragazzi e le ragazze hanno avuto l'opportunitÃ di incontrare Alex Senna â€“ dichiara l'assessora alle Politiche Giovanili e all'Istruzione, Paola Cianci â€“ di conoscere il suo percorso umano e professionale, approfondire il linguaggio della street art e riflettere insieme sui temi della legalitÃ , del rispetto reciproco, dell'inclusione e della responsabilitÃ sociale.

L'opera realizzata verrÃ riprodotta su magliette che saranno messe in vendita nel mese di agosto durante il Dal Basso Festival e l'Indie Love Festival. Il ricavato sarÃ devoluto a Emergency, per rafforzare il nostro impegno, insieme alla scuola, per la tutela dei diritti umani. Grazie alla dirigente scolastica Anna Orsatti, alle docenti e a coloro che hanno collaborato con l'artista alla realizzazione del progetto".