Piccole imprese abruzzesi e trasformazione digitale, quale ruolo per l’Europa?

Quale aiuto e sostegno può arrivare alle micro e piccole imprese abruzzesi dall’Unione Europea? Quali le novità della prossima programmazione comunitaria, soprattutto in materia di trasformazione digitale? E’ dedicato a questo snodo delicato il forum organizzato a Pescara dalla CNA Abruzzo, in programma martedì prossimo, 9 giugno, nella sala Europa dell’Aurum, con inizio alle ore 17.

Un focus – quello che si terrà nello storico edificio di Largo Gardone Riviera – in cui tanto nella sessione generale, quanto nei laboratori specifici che seguiranno, gli imprenditori avranno modo di conoscere più da vicino procedure e strumenti che l’Ue si è data per favorire processi di conoscenza e digitalizzazione in grado di sostenere le Pmi, soprattutto in materia di transizione ecologica, di turismo sostenibile, di rapporto tra diversi territori, di crescita e maturità digitale.

Diversi gli ospiti presenti della manifestazione, che sarà conclusa dal Segretario generale della CNA, Otello Gregorini. Con il Direttore regionale della CNA Abruzzo, Silvio Calice, ci saranno infatti Tiziana Magnacca, Assessore regionale alle Attività produttive; Giacomo D’Ignazio, Presidente della Finanziaria regionale (Fira); Paolo Rotoni del Dipartimento Politiche e Coesione della presidenza del Consiglio dei ministri.

Un accurato approfondimento - come detto - sarà dedicato agli specifici progetti in cui la CNA Abruzzo è stata coinvolta in questi anni con altri partner italiani ed europei, ed alle possibili relazioni con la cooperazione territoriale: Mirco Mirabilio, Project manager del progetto “Libeccio”, inserito nel programma “Euro-Med”, illustrerà obiettivi e risultati conseguiti in materia di trasformazione digitale per indirizzare il turismo sostenibile, ma anche gli intrecci che si sono realizzati con altri progetti comunitari come “Smarter SMEs”, “Digit2Coast” e “Digital Ace”. Spazio finale alla sessione dedicata ai “laboratori di alta specializzazione” che coinvolgeranno in prima persona gli imprenditori: “sono quattro, dedicati a intelligenza artificiale e digitalizzazione; formazione, organizzazione aziendale e fiscalità; gare d’appalto nei loro aspetti tecnici e legali; strategie e sviluppo d’impresa.