'Sellaronda Day 2026', per la Ciclistica Valle Trigno un viaggio di passioni ed emozioni nel cuore delle Dolomiti

Il Sellaronda Day di questâ€™anno non Ã¨ stato semplicemente un evento in calendario: Ã¨ stato un viaggio condiviso, unâ€™esperienza intensa che ha unito i membri della Ciclistica Valle Trigno sui tornanti delle Dolomiti, montagne uniche al mondo che sanno sempre regalare scorci e sensazioni speciali.

Pedalata dopo pedalata, la fatica si Ã¨ trasformata in gioia, e la bellezza del paesaggio ha fatto da cornice a una giornata che resterÃ a lungo nei cuori di tutti i partecipanti.

Il ringraziamento del Presidente e del Direttivo

Il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo della Ciclistica Valle Trigno desiderano esprimere la propria profonda gratitudine a ogni singolo partecipante e alle loro famiglie.

"Siete voi, con la vostra presenza, il vostro sorriso e la vostra passione, a dare un senso profondo a tutto questo e a rendere speciale ogni nostra uscita."

La forza della nostra associazione sta proprio nella capacitÃ di fare squadra, dentro e fuori dal percorso, condividendo la fatica ma soprattutto la gioia di stare insieme.

Un lavoro di squadra: i ringraziamenti ai partner

Il successo di una trasferta cosÃ¬ importante Ã¨ legato a doppio filo anche a chi, dietro le quinte, lavora per garantire sicurezza, comfort e logistica impeccabili. Per questo motivo, la Ciclistica Valle Trigno ci tiene a ringraziare calorosamente:

La Ditta Di Carlo Bus: un grazie di cuore agli autisti e a tutto lo splendido staff, che ci hanno accompagnato in questo viaggio con straordinaria professionalitÃ , pazienza e gentilezza.

La Carrozzeria Gizzi â€“ Noleggio Auto e Furgoni: per la totale disponibilitÃ e un supporto tecnico e logistico sempre puntuale, rivelatosi fondamentale per la perfetta riuscita dell'evento.

Guardando al futuro: la strada continua

Il Sellaronda Day si chiude qui, ma non si ferma la nostra voglia di pedalare. Torniamo a casa con gli occhi pieni di meraviglia e le borracce cariche di nuovi ricordi, pronti per le prossime sfide.

Continuiamo a pedalare insieme, con lo stesso entusiasmo e la stessa identica voglia di condividere momenti indimenticabili.

Buona strada a tutti!