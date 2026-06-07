Nuova rete solidale tra Ricoclaun e TE Connectivity di San Salvo

La Ricoclaun ODV esprime un sentito ringraziamento a TE Connectivity di San Salvo per la generosa donazione di 1.900 euro destinata a sostenere il progetto Podcast, che l’associazione sta portando avanti a favore dei bambini ricoverati.

Un gesto concreto e prezioso, che conferma quanto sia importante costruire una rete solidale tra realtà diverse del territorio: associazioni, aziende, strutture sanitarie, scuole, famiglie, adulti e cittadini uniti da un unico obiettivo: donare momenti di leggerezza, compagnia e sollievo ai bambini durante la degenza ospedaliera.

Il progetto Podcast Ricoclaun nasce proprio con questa finalità: offrire ai piccoli pazienti della Pediatria di Vasto storie, racconti, poesie e filastrocche da ascoltare, capaci di regalare un sorriso, un momento di distrazione, una carezza sonora nei giorni più delicati del ricovero.

Sostenere un progetto come questo significa credere in una cura che non si ferma solo all’aspetto sanitario, ma guarda anche al benessere emotivo dei bambini e delle loro famiglie. Significa riconoscere il valore della fantasia, della voce, della narrazione e della vicinanza come strumenti semplici ma profondamente umani, capaci di arrivare là dove spesso le parole ordinarie non bastano.

“In queste settimane”, informa la presidente Rosaria Spagnuolo, “sono arrivati alla Ricoclaun tanti materiali da parte di scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, adulti e cittadini che hanno voluto contribuire con creatività, fantasia e grande sensibilità al nostro progetto.

I testi più belli, divertenti e significativi sono già stati registrati e, nei prossimi giorni, il regista Luigi Friotto completerà il lavoro con l’inserimento delle musiche di sottofondo, rendendo ogni ascolto ancora più coinvolgente e suggestivo.

Successivamente i podcast saranno caricati sul canale YouTube della Ricoclaun, trasformati in QR code e collocati nelle stanze della Pediatria di Vasto. In questo modo i bambini e le loro famiglie potranno ascoltarli facilmente attraverso un semplice smartphone, vivendo un piccolo momento di serenità, allegria e compagnia.

Ringraziamo di cuore TE Connectivity di San Salvo per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di sostenerlo concretamente. La sensibilità dimostrata dall’azienda rappresenta un segnale importante di attenzione verso il territorio e verso i bambini che vivono un momento di fragilità. Ogni donazione, ogni racconto, ogni voce registrata diventa parte di una grande rete di cura, attenzione e umanità. Quando il territorio si unisce, anche un piccolo gesto può trasformarsi in un grande sorriso per un bambino ricoverato”.

La Ricoclaun continuerà a seminare sorrisi, con la certezza che quando il territorio si unisce con generosità, la cura diventa anche ascolto, fantasia, presenza e amore. Perché una voce gentile, una storia allegra, una filastrocca buffa possono entrare in una stanza d’ospedale come una piccola luce: discreta, semplice, ma capace di far sentire ogni bambino meno solo.





