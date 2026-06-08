La biblioteca come 'luogo terzo', la Scuola Primaria "San Lorenzo" di Vasto dentro l'edificio progettato da Paolo Portoghesi

L’iniziativa, inserita nella campagna nazionale Il Maggio dei Libri, trae spunto dal concetto di biblioteca come "luogo terzo" (coniato dal sociologo Ray Oldenburg) e descrive uno spazio di aggregazione inclusivo e gratuito, distinto dalla casa (primo luogo) e dal lavoro o dalla scuola (secondo luogo). È un ambiente di socialità, condivisione e crescita civica.

L’intento dell'ins. Luciana Di Guilmi è far conoscere, ai giovani alunni della classe II della Scuola Primaria “San Lorenzo” e, tramite loro, alle famiglie, l’edificio progettato negli anni ’70 dall’architetto Paolo Portoghesi per conto della Regione Abruzzo a Vasto (CH), in via Francesco Paolo Michetti. Sebbene il progetto sia stato firmato e incluso nel catalogo dei suoi lavori, Portoghesi ne disconobbe successivamente la paternità perché l'edificio venne modificato rispetto all'idea originaria.

Oggi i locali ospitano l'Ufficio Attività Culturali della Regione Abruzzo, la biblioteca adulti, la biblioteca ragazzi e un auditorium. Una convenzione tra Regione, Comune di Vasto e l’APS “Lo Spazio per tutti” garantisce tramite la condivisione delle unità lavorative dei rispettivi servizi culturali e l’opera di volontariato, un maggiore orario di apertura al pubblico, la possibilità di ospitare eventi culturali di vario genere e la piena fruibilità della struttura.

La visita guidata, oltre che alla lettura di due brevi albi illustrati dedicati ai diritti dei bambini, curata dal funzionario responsabile Tania Del Signore, si focalizza sui 4 pilastri del modello di biblioteca come “luogo terzo”, come opportunità di cui tener conto per la propria formazione civica e sociale:

Neutralità e Gratuità - Non richiede alcun obbligo di acquisto per sostarvi, garantendo a chiunque “un rifugio sicuro”

Socialità e Partecipazione - Oltre a custodire i libri, promuove la conversazione, lo scambio di idee e la co-creazione di iniziative ed eventi

Accessibilità e Inclusione - Abbatte le barriere fisiche e sociali, offrendo spazi per il relax e l'apprendimento continuo.

Spazio Civico - Rappresenta una risorsa fondamentale per il benessere della comunità e la rigenerazione urbana.

Il Maggio dei Libri è sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. https://www.ilmaggiodeilibri.cepell.it/