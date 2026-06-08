Lavoro: al via incontri per promuovere gli incentivi degli avvisi FSE

E’ partito dalla Sala Tinozzi della Provincia di Pescara il primo ciclo di incontri territoriali dedicato alla presentazione degli avvisi FSE+ sugli incentivi alle assunzioni.

Un percorso pensato per diffondere in modo capillare le opportunità offerte dalle nuove misure regionali e per accompagnare cittadini, imprese e professionisti nella comprensione degli strumenti rivolti a over 36, giovani under 35 e donne vittime di violenza.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l'Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione Provinciale di Pescara, ha visto un confronto diretto tra istituzioni, imprese e professionisti, uniti dall’obiettivo di trasformare queste misure in opportunità concrete per il lavoro e per le persone che ne hanno più bisogno.

“Questo ciclo di incontri nasce da una scelta precisa: portare le informazioni direttamente nei territori, con un linguaggio chiaro e con la massima trasparenza – ha dichiarato l’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca. – Gli avvisi FSE+ rappresentano un investimento importante per sostenere l’occupazione in Abruzzo e vogliamo che ogni cittadino, ogni impresa e ogni professionista sappia come utilizzarli. La nostra strategia punta a valorizzare i giovani under 35, a sostenere gli over 36 e a offrire un aiuto concreto alle donne vittime di violenza, per le quali il lavoro è un passaggio decisivo verso l’autonomia. Informare bene significa rendere queste misure realmente efficaci, ed è per questo che abbiamo scelto un percorso di incontri aperti e diffusi”.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane in diverse sedi del territorio regionale, con l’obiettivo di accompagnare imprese, consulenti e cittadini nella scoperta delle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo Plus e di costruire un dialogo diretto e continuo sulle politiche per il lavoro della Regione Abruzzo.