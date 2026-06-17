Triathlon Vasto in bella evidenza

Ultimo fine settimana di rilievo per gli atleti della Triathlon Vasto con Fabio Di Cintio e Gianluca Giancristofaro che hanno portato a termine lâ€™iconico Ironman full distance di Klagenfurt in Austria, coprendo i 3,8 km nuoto, 180 km in bici e 42,2 di corsa, rispettivamente in 11h per Di Cintio e 12h per Giancrostofaro. Impresa portata a termine con grande determinazione nonostante un percorso bici impegnativo con quasi 1800 metri di dislivello.

Mentre in Italia, nella distanza olimpica del BIM Triathlon di Bellaria Igea Marina, hanno partecipato Ermindo Radoccia chiudendo in 3h20 e Luigi Caporale in 2h 59.

Un plauso a tutti per i risultati ottenuti e per la determinazione mostrata per raggiungere il traguardo.