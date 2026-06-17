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San Salvo 'Comune Ciclabile', il riconoscimento al 'Velo-city' di Rimini

Conferme per la cittÃ  nell'ambito del progetto promosso dalla FIAB â€“ Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

redazione
Territorio
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Si Ã¨ tenuta nell'ambito dell'incontro Velo-city 2026 di Rimini la cerimonia di consegna delle bandiere Comuni Ciclabili, il progetto promosso da FIAB â€“ Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta lâ€™impegno dei territori nazionali nellâ€™incentivare la ciclabilitÃ  come modello di mobilitÃ  sostenibile e nel migliorare la qualitÃ  della vita attraverso politiche attente allâ€™ambiente e alla mobilitÃ  dolce. 

Il Comune di San Salvo, rappresentato dallâ€™assessore Tony Faga, ha preso parte allâ€™evento confermando per il settimo anno consecutivo il riconoscimento di Comune Ciclabile. Anche per il 2026, infatti, San Salvo ha ottenuto due BikeSmile da ComuniCiclabili e FIAB â€“ Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

"Un risultato - si legge in una nota del Comune - che attesta lâ€™impegno dellâ€™amministrazione comunale nel favorire una mobilitÃ  sempre piÃ¹ sostenibile, sicura e attenta alla qualitÃ  della vita dei cittadini, attraverso interventi e iniziative che promuovono lâ€™utilizzo della bicicletta, la sicurezza stradale e la valorizzazione del territorio.

Â«La conferma di questo riconoscimento â€“ dichiara il sindaco Emanuela De Nicolis â€“ rappresenta un importante attestato del lavoro svolto in questi anni per rendere San Salvo una cittÃ  sempre piÃ¹ vivibile, sostenibile e attenta alle esigenze dei cittadini. Essere riconosciuti per il settimo anno consecutivo come Comune Ciclabile significa proseguire con determinazione lungo un percorso che mette al centro la tutela dellâ€™ambiente, la salute e una mobilitÃ  moderna e responsabileÂ».

Soddisfazione Ã¨ stata espressa anche dallâ€™assessore Tony Faga: Â«Le due BikeSmile confermate da FIAB premiano lâ€™impegno dellâ€™amministrazione e degli uffici comunali nel promuovere una cultura della mobilitÃ  sostenibile. Continueremo a investire nella rete ciclabile, nella sicurezza dei percorsi e nelle iniziative di sensibilizzazione affinchÃ© la bicicletta diventi sempre piÃ¹ una scelta quotidiana per cittadini e visitatoriÂ».

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