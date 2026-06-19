Ultimi preparativi per la 7^ Notturna del Campanile a Casalbordino

La Notturna del Campanile giunge quest’anno alla settima edizione e, per celebrare questo degno traguardo, gli organizzatori della Runners Casalbordino non hanno voluto lasciare nulla al caso per il tanto atteso appuntamento di venerdì 19 giugno, coadiuvati dall’Avis Casalbordino e dall’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento assieme alla Presidenza del Consiglio Regionale dell’Abruzzo.

Si comincia nel tardo pomeriggio con il ritrovo alle 17:00 in piazza Umberto I, a seguire le gare giovanili alle 18:30, riservate ai bambini e ragazzi under 16 su brevi distanze. Allo scoccare delle ore 21:00, invece, lo start ufficiale della competizione principale e della passeggiata non competitiva. La corsa competitiva si svolgerà su un percorso di 9,3 chilometri, suddiviso in tre giri da 3 chilometri ciascuno, mentre la passeggiata non competitiva coprirà una distanza di 6 chilometri, con due giri del medesimo circuito. A rendere ancora più suggestiva la serata, la storica torre campanaria del paese si illuminerà con il tricolore.

Per gli adulti, al termine della fatica agonistica, verrà allestito il tradizionale e sontuoso ristoro a cura di Conad, storico partner dell’evento, con prodotti freschi insieme a Pasta La Molisana.

Le iscrizioni si potranno effettuare sul posto ma solo per la non competitiva. Il pacco gara è di assoluto rilievo, contenente un gadget tecnico esclusivo accompagnato da confezioni di Pasta La Molisana e ulteriori articoli di qualità selezionati in collaborazione con i partner del territorio. Verranno premiati i primi 5 assoluti maschili e femminili, i primi 5 di ogni categoria, le prime 8 società regionali e le prime 2 società extra-regionali. Tra tutti gli arrivati al traguardo verranno estratti a sorte 10 premi legati al numero di pettorale.

Questa edizione, inoltre, è sotto l’egida del comitato regionale FIDAL Abruzzo ed è valida come Campionato Regionale OPES Abruzzo con una medaglia riservata a tutti i primi classificati di ogni categoria.

Sul fronte della sicurezza, a coordinare le postazioni dei presidi della Protezione Civile saranno i volontari dei gruppi di Casalbordino, Paglieta, Villa Santa Maria e Villalfonsina, con il coordinamento di Tommaso Bucciarelli.

Francesco Prospero, consigliere della Regione Abruzzo: “Sono ormai dieci anni che la Notturna del Campanile è entrata nel calendario estivo di tutto il territorio vastese, appassionando gli sportivi e gli amanti del nostro territorio. È un evento che deve essere assolutamente sostenuto da tutte le istituzioni, in particolare dalla Regione Abruzzo, perché promuove sia il benessere psicofisico che il territorio stesso. Ben vengano quindi queste iniziative e tutte le realtà che le rendono possibili, come l’amministrazione comunale, l’AVIS e la Protezione Civile. Noi della Regione saremo sempre pronti a sostenere la Runners Casalbordino. Alla partenza ci sarò sicuramente per vedere correre gli altri, dato che non sono allenato. Prendo l’impegno formale di mettermi le scarpe da corsa e a partecipare alla prossima edizione”.

Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino: “La Notturna del Campanile è nata proprio in concomitanza con l’inizio del mio mandato da sindaco. Ricordo sempre il mio vice sindaco, Luigi Di Cocco, che fu il primo a credere in questa manifestazione. Siamo arrivati alla settima edizione ed è diventata una gara a livello interregionale molto importante, una vera caratteristica del nostro paese. Grazie alla Runners Casalbordino, all’AVIS e alla Protezione Civile ci siamo riusciti e spero che questa corsa possa continuare nel solco tracciato dalla storica Miglianico Tour, arrivando magari a 55 anni di storia. Grazie al consigliere regionale Francesco Prospero per la sua presenza, a chi ha creduto in noi fin dal primo anno e a tutta Casalbordino, unita sotto il simbolo della nostra torre e della Madonna dei Miracoli”.

Carla Zinni, vice sindaco di Casalbordino: “Da amministratrice ho sempre preso parte alla Notturna del Campanile, ovviamente non ai livelli agonistici degli atleti, ma mi sono sempre mossa volentieri in questa bellissima manifestazione che rivendichiamo con grande orgoglio insieme alla Runners Casalbordino e all’AVIS. Ci auguriamo che anche questa edizione possa lasciare tantissime soddisfazioni. Siamo assolutamente pronti ad accogliere al meglio tutti gli atleti con le loro famiglie che verranno a visitare la nostra splendida città”.

Umberto D’Agostino, assessore allo Sport di Casalbordino: “Ho avuto la fortuna e il piacere di condividere con la Runners Casalbordino e con questa amministrazione sette anni di sfide, proponendo sempre qualcosa di nuovo per gli atleti e per i nostri cittadini. Sono davvero orgoglioso di far parte di questa macchina organizzativa e spero che potremo portare novità ancora per molti anni. Ringrazio l’AVIS e la Protezione Civile che, anno dopo anno, sono pronti a supportarci. Spero che questa manifestazione possa arrivare lontano e festeggiare, perché no, i cinquant’anni di storia”.

Alessandra D’Aurizio, presidente del Consiglio comunale di Casalbordino: “La Notturna del Campanile rappresenta ormai un appuntamento sportivo consolidato ed è, a tutti gli effetti, il fiore all’occhiello degli eventi sportivi e non di Casalbordino. Viene organizzata sapientemente dall’associazione Runners Casalbordino, ma il vero punto di forza è l’ausilio costante e il lavoro di squadra con il Comune, la Protezione Civile e l’AVIS. Questa manifestazione è un esempio perfetto e virtuoso di collaborazione tra le diverse associazioni del territorio, una sinergia preziosa che riesce a promuovere concretamente e a portare in alto il nome di Casalbordino”.

Eric D’Ercole, presidente della Runners Casalbordino: “Un atleta dovrebbe venire a Casalbordino perché offriamo un percorso bellissimo nel centro storico. Sebbene da alcuni venga definito molto tecnico, è in realtà affascinante con il nostro campanile illuminato dal Tricolore che rappresenta il biglietto da visita della manifestazione. A dimostrazione del suo appeal, nelle scorse edizioni abbiamo registrato la partecipazione di numerosi podisti provenienti da fuori regione, come Molise, Marche e Puglia. Sono tante le concause che si sommano e che possono rappresentare un valido motivo di attrazione non solo per i corridori locali ma anche per quelli extraregionali. Chi viene a Casalbordino lo fa anche per il ricco ristoro finale e per l’ampia dotazione di premi, sia individuali che per le società. Tutto questo, unito a un’atmosfera unica, renderà la serata ancora più speciale. Infine, mi preme ringraziare la Regione Abruzzo per la vicinanza dimostrata attraverso il consigliere Francesco Prospero, l’AVIS, la Protezione Civile e in modo particolare il supporto tecnico del sodalizio ciclistico Ladri di Medaglie di Davide Florindi”.

A questo link Youtube https://youtu.be/iAmn4ct11tU?si=3BivZJ8Ws46B_0da un servizio a cura di Nicola Mincone e con il montaggio di Edoardo Di Pierro relativo alla presentazione della Notturna del Campanile andata in scena il 15 giugno scorso a Casalbordino presso la sala consiliare.