A San Salvo il “Festival dal Rock alla Musica Popolare”

Sabato 20 giugno, a San Salvo, nella cornice dell’Officina della Cultura, si terrà il “Festival dal Rock alla Musica Popolare”, ideato e diretto artisticamente dalla cantautrice Lara Molino.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di San Salvo e organizzata dall’Associazione “Nonsolomusica”, in occasione della Festa Nazionale della Musica, inizierà alle ore 20:30 con ingresso gratuito.

Saranno presenti i docenti dei corsi organizzati dall’associazione durante l’anno e gli allievi (dai 6 agli 80 anni). I brani musicali saranno tutti eseguiti rigorosamente dal vivo, senza l’accompagnamento di basi musicali. Si potranno ascoltare un po’ tutti gli stili musicali con chitarre, pianoforti, batteria, voci dei ragazzi che interpreteranno brani in lingua italiana e non solo. Presenti anche gli allievi dei laboratori di Musica Popolare organizzati dal CE.D.A.M.P. (Centro Dialetto Abruzzese Musica Popolare), durante i mesi scorsi.