Dalle dune di Punta Penna al Monte Amaro sulla Majella: riecco 'Da zero a tremila'

Oltre 90 km di trekking in tre giorni, il 26, 27 e 28 giugno, dalle dune di Punta Penna alla più alta cima a sud di tutto l'Appennino, Monte Amaro (2793 m. s.l.m.) per poi ridiscendere sul versante occidentale della Majella.

Tre giorni di cammino da macinare a piedi sentendosi un po’ pastori, viandanti pellegrini! Attraversare vecchi tratturi e tratturelli, percorrere carrarecce che un tempo collegavano centri abitati e sentieri che fino a qualche decennio fa sono stati testimoni di una spiritualità espressa con il pellegrinaggio verso I luoghi di fede!

Vuole essere fondamentalmente questo il cammino da 0 a 3000.

Non una sfida, non una prova di forza, anche se certamente mette a dura prova gambe e animo, ma un modo di procedere a ritroso verso le nostre radici più profonde. Ripercorrere le orme dei pastori, dei viandanti dei pellegrini, mettersi “nelle loro scarpe” per conoscere e riconoscere la cultura da cui proveniamo.

L’iniziativa, che vanta il prestigioso patrocinio del Gruppo Regionale del CAI-Club Alpino Italiano Abruzzo, celebra un legame profondo e indissolubile tra la costa adriatica e il cuore montano della regione. Nata con la sua prima edizione nel 2015, si è consolidato negli anni, tanto faticoso per il dislivello e la lunghezza, quanto straordinariamente ricco di emozioni e soddisfazioni per chiunque lo porti a termine. Lungo il cammino si ha modo di condividere e respirare quei valori che accomunano i soci del Club Alpino Italiano: tenacia, pazienza, competenza, conoscenza e valorizzazione del territorio, voglia di misurarsi con i propri limiti e mettersi in gioco con spirito di umiltà tipico di chi va in montagna.

Lungo il tragitto, il cammino attraverserà una ricca costellazione di borghi e territori carichi di storia e bellezza, toccando I comuni di Vasto, Casalbordino, Pollutri, Villalfonsina, Torino di Sangro, Paglieta, Atessa, Perano, Archi, Altino, Casoli, Roccascalegna, e Fara San Martino.

Un fantastico e spettacolare percorso dal mare alla montagna in un territorio scrigno di Biodiversità da valorizzare e conservare.

Così scriveva con emozione un partecipante al termine di una passata edizione:

"Nella mente restano gli innumerevoli scorci della Majella osservata da punti inconsueti, con scenari e paesaggi marini, di pianura, coltivi a vigna, olivo, grano, colture orticole e ancora paesaggi collinari, agricoli e industriali e finalmente i più desueti e familiari ambienti di montagna. Nell’animo rimane la forza di una piccola impresa, resa facile da una passione per il cammino e la montagna, che riesce sempre a unire le persone e a far nascere amicizie vere e durature. Pellegrini d’altri tempi, non per necessità ma per diletto, con tanta voglia di vivere la natura e le relazioni umane si danno appuntamento alla prossima “impresa”.

PRESENTAZIONE E ISCRIZIONI alla 0-3.000

SABATO 20 GIUGNO 2026 h.18.30

presso sede CAI VASTO in via delle Cisterne n.4

a coloro che si cimenteranno … un caloroso BUON CAMMINO.