Luigi Di Lello trionfa a Pesaro: quattro titoli e obiettivo Campionati italiani

Si è concluso il weekend di gare sulla pista di atletica di Pesaro, presso lo Stadio della Scuola di Atletica, in un meeting di due giorni sapientemente organizzato da FIDAL Marche. Nonostante un forte vento di libeccio che ha parzialmente rovinato i riscontri cronometrici, l’evento ha assegnato i titoli regionali per Marche, Abruzzo e Umbria, oltre ai pass di accredito per i prossimi Campionati Nazionali di Atletica Master, in programma a Firenze il prossimo settembre.

Il vero e assoluto mattatore della manifestazione nella categoria M70 è stato il podista vastese Luigi Di Lello.

L’atleta, portacolori della Podistica Vasto, ha saputo domare la pista e le folate di vento, conquistando ben quattro titoli regionali e quattro pass nazionali (il massimo consentito).

Di Lello ha letteralmente dominato la velocità e il mezzofondo nella sua categoria, portando a casa quattro vittorie strepitose a cominciare da quella schiacciante nei 400 metri piani dove ha stabilito il record nazionale stagionale con il tempo stratosferico di 1’09”.

Nei 1500 metri piani: Primo posto assoluto stampando un ottimo crono di 5’50”.

Nella sua vera specialità, gli 800 metri piani, non ha tradito le attese essendo già campione italiano M70 in carica e portandosi a casa la vittoria.

Con i 200 metri piani, un’ulteriore prova di forza e velocità che ha permesso di completare il suo poker personale.

Con questo poker di successi, Luigi Di Lello si conferma senza dubbio come l’atleta più rappresentativo tra gli over 70 nelle specialità in pista. I traguardi di rilievo già raggiunti in passato non hanno spento la sua fame di vittorie: la passione e la dedizione agli allenamenti continuano a fare la differenza. Se saprà mantenere questo ritmo e questa straordinaria determinazione, l’obiettivo del podio ai prossimi campionati italiani di Firenze potrà trasformarsi in una splendida realtà.