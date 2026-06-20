Minacce e atti persecutori verso l'ex compagna sansalvese, 40enne rinviato a giudizio

Il Gip del Tribunale di Vasto Fabrizio Pasquale ha dsposto il decreto di rinvio a giudizio per M.A., 40enne residente nel Salernitano per il delitto di atti persecutori aggravati.

Secondo l'accusa, formulata dal Pubblico Ministero rappresentato dalla Dott.ssa Silvia Di Nunzio, il 40 enne avrebbe con condotte reiterate minacciato e molestato l'ex compagna sansalvese non più convivente, anche di morte, in modo continuativo almeno una volta a settimana. Spesso ricordava alla vittima che era solo grazie alla figlia, che avevano in comune, che non subiva conseguenze ‘estreme’.

La vittima si è costituita parte civile attraverso l'avvocato Francesco Bitritto, del Foro di Vasto. “La vittima - spiega il legale - non aveva intenzione di denunciare per paura che le cose si potevano ulteriormente aggravare. Lo stato di timore, tuttavia, veniva superato subito dopo la denuncia corroborata dai numerosi messaggi, vocali audio e altro ancora. Adesso il procedimento inizierà il 21 ottobre”.