'Notte Romantica', borghi abruzzesi protagonisti

Sono quattordici i comuni dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia” di Abruzzo e Molise che sabato 20 giugno parteciperanno all’undicesima edizione della Notte Romantica, uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati promossi a livello nazionale dall’associazione, che quest’anno sarà dedicato al tema “L’Amore per i ricordi”.

Ad aderire all’iniziativa sono i borghi di Abbateggio, Bugnara, Caramanico Terme, Casoli, Città Sant’Angelo, Guardiagrele, Navelli, Pacentro, Palena, Penne, Rocca San Giovanni, Tagliacozzo e Oratino, mentre Scanno celebrerà la Notte Romantica il prossimo 27 giugno.

Passeggiate nei centri storici, concerti, serenate popolari, visite guidate, mostre, installazioni, percorsi del gusto, musica dal vivo e il tradizionale bacio di mezzanotte accompagneranno residenti e visitatori in un viaggio fatto di emozioni, memoria e riscoperta dei luoghi dell’anima.

Tra i centri protagonisti, Abbateggio ospiterà una serata dedicata ai ricordi e alla memoria collettiva, con una passeggiata tra le vie del borgo e la possibilità per ciascuno di affidare a una cassetta dei ricordi, allestita presso l’Abbacafé, pensieri ed emozioni legati al paese. La serata proseguirà con un aperitivo conviviale e con le suggestive serenate della Banda dei Briganti.

“La Notte Romantica è diventata negli anni uno degli appuntamenti più identitari della nostra associazione perché racconta il valore più autentico dei borghi: quello di custodire la memoria, i legami e le emozioni delle comunità – dichiara il presidente dei Borghi più belli d’Italia Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco –. Quest’anno il tema dei ricordi assume un significato ancora più profondo. I nostri borghi sono scrigni di storie, luoghi in cui il tempo non cancella ma conserva e tramanda. Sono comunità che custodiscono tradizioni, relazioni umane e bellezza, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e irripetibili. La partecipazione di quattordici comuni di Abruzzo e Molise – prosegue Di Marco – dimostra la vitalità delle nostre comunità e la capacità dei piccoli centri di fare rete e di promuoversi insieme attraverso eventi di qualità. La Notte Romantica è anche un’occasione straordinaria per valorizzare il patrimonio storico, artistico ed enogastronomico dei territori, sostenendo un turismo esperienziale sempre più attento all’identità dei luoghi e alle relazioni umane. Invitiamo cittadini e visitatori – conclude il presidente Di Marco – a vivere questa serata speciale nei nostri borghi, lasciandosi guidare dalla bellezza, dai sapori, dalla musica e dai ricordi. Perché in un tempo che corre veloce, i borghi continuano a rappresentare luoghi dove le emozioni possono fermarsi e diventare patrimonio condiviso.

I borghi aderenti in Abruzzo e Molise

* Abbateggio

* Bugnara

* Caramanico Terme

* Casoli

* Città Sant’Angelo

* Guardiagrele

* Navelli

* Pacentro

* Palena

* Penne

* Rocca San Giovanni

* Tagliacozzo

* Oratino

Scanno celebrerà la Notte Romantica il prossimo 27 giugno.

L’iniziativa coinvolgerà oltre 230 borghi italiani e si concluderà simbolicamente con il tradizionale bacio di mezzanotte, che unirà idealmente tutte le piazze italiane e quelle dei Paesi aderenti alla Federazione internazionale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, confermando la forza universale di un messaggio che unisce territori, culture e persone attraverso il linguaggio dell’amore e della bellezza.

