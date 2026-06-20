Docenti vastesi di Lingua Inglese premiati al 'Macondo - Festival delle Narrazioni'

I professori Maurizio Di Cintio (IIS “Pàntini-Pudente” Vasto) e Maurizio Cieri (IIS “Palizzi-Mattei” Vasto), docenti di Lingua Inglese, sono stati premiati ieri a Francavilla al Mare, all’interno della manifestazione “Macondo - Festival delle narrazioni”.
La menzione speciale del Premio di Traduzione “George Hérelle” è stata data per la traduzione del graphic novel “Maya Deren – The Vertigo of Existence”, Sae Comics 2025, di Alghisi e Madoglio.
Il premio, condiviso con gli altri traduttori Cipollone, Cinquina e Costa, è stato consegnato dalla professoressa Anita Trivelli, docente di Storia del Cinema presso l'Università “G. d’Annunzio”.