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Docenti vastesi di Lingua Inglese premiati al 'Macondo - Festival delle Narrazioni'

redazione
Cultura
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I professori Maurizio Di Cintio (IIS “Pàntini-PudenteVasto) e Maurizio Cieri (IIS “Palizzi-MatteiVasto), docenti di Lingua Inglese, sono stati premiati ieri a Francavilla al Mare, all’interno della manifestazione “Macondo - Festival delle narrazioni”.
 
La menzione speciale del Premio di Traduzione “George Hérelle” è stata data per la traduzione del graphic novel “Maya Deren – The Vertigo of Existence”, Sae Comics 2025, di Alghisi e Madoglio.
 
Il premio, condiviso con gli altri traduttori Cipollone, Cinquina e Costa, è stato consegnato dalla professoressa Anita Trivelli, docente di Storia del Cinema presso l'Università “G. d’Annunzio”.
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