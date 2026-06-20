Scocca l'ora della Duilio Run

Tutto è pronto ad Atessa per ospitare al meglio uno degli appuntamenti più attesi del podismo in Val di Sangro.

Sabato 20 giugno va in scena la tredicesima edizione del Trofeo Podistico “Città di Atessa” – Duilio Run, valevole come Memorial Duilio Fornarola, a dodici anni dalla sua triste scomparsa, per ricordare una figura che tanto ha dato in termini di presenza e passione al mondo amatoriale podistico abruzzese e non solo.

Per l’Asd I Lupi d’Abruzzo, società podistica atessana ‘doc’ presieduta da Massimo Petronio, la Duilio Run rappresenta non solo un momento di grande valore sportivo ma anche un motivo di orgoglio e un’occasione per valorizzare la propria immagine, non solo sul piano agonistico. Gli organizzatori hanno curato ogni minimo dettaglio e si preparano a vivere questo evento con entusiasmo, certi che la cittadinanza di Atessa e tutti i podisti partecipanti sapranno rispondere con la consueta partecipazione e calore.

Con il patrocinio del Comune di Atessa e dell’Assessorato allo Sport, l’evento omologato UISP e facente parte del Corrilabruzzo avrà come cuore pulsante piazza Garibaldi.