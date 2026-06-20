Scerni celebra San Silverio tra fede, tradizione e musica

Scerni si prepara a vivere una delle ricorrenze più sentite dalla comunità con la tradizionale Festa in onore di San Silverio, in programma sabato 20 giugno.

L'evento, organizzato dalla Parrocchia San Panfilo e dal Comitato Feste San Silverio, rappresenta un importante momento di devozione religiosa e di aggregazione sociale, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori in una giornata ricca di significato.

Il programma prevede Santa Messa Solenne delle ore 18.30 e dalla tradizionale processione dedicata a San Silverio, simbolo di fede e identità per la comunità scernese.

A conclusione delle celebrazioni religiose, la festa proseguirà in Piazza De Riseris con il concerto-spettacolo “Ritmo 90 Tour 2026”, inizio alle ore 21.30. Lo show accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio musicale attraverso i grandi successi degli anni Novanta, con deejay, vocalist, ballerini e performer, creando un'atmosfera di festa e divertimento per tutte le età.

L'iniziativa vuole coniugare il valore delle tradizioni religiose con momenti di socialità e intrattenimento, offrendo un'occasione di incontro e condivisione per l'intera comunità e per i numerosi ospiti attesi. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi per rendere ancora più speciale questa giornata dedicata a San Silverio, nel segno della fede, della tradizione e della festa.