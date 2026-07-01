Nuoto artistico, in bella evidenza Aurora Paone e Carol Pascucci (H2O Sport)

Ai Campionati Italiani Estivi di Nuoto Artistico â€“ Categoria Ragazzi, di scena a Riccione dal 24 al 28 giugno Ã¨ stata bella ed entusiasmante lâ€™esperienza delle giovani atlete Aurora Paone (2011) e Carol Pascucci (2013) dellâ€™H2O Sport.
Carol Pascucci conquista il Solo Libero, unica abruzzese arrivata a questo traguardo, con una coreografia di maggiore difficoltÃ rispetto alla qualificazione di Ostia. Conferma la sua crescita tecnica e il prestigioso risultato di prima atleta abruzzese e 4Âª classe 2013 in Italia.
Aurora Paone riconferma punteggio e qualitÃ tecniche, dimostrando grande capacitÃ e costanza.
Entrambe sono state protagoniste anche negli Obbligatori, con impegno e determinazione.
â€œComplimenti ragazze, orgoglio del nostro Nuoto Artistico!â€œ, il messaggio dellâ€™H2O Sport.