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Nuoto artistico, in bella evidenza Aurora Paone e Carol Pascucci (H2O Sport)

redazione
Sport
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Ai Campionati Italiani Estivi di Nuoto Artistico â€“ Categoria Ragazzi, di scena a Riccione dal 24 al 28 giugno Ã¨ stata bella ed entusiasmante lâ€™esperienza delle giovani atlete Aurora Paone (2011) e Carol Pascucci (2013) dellâ€™H2O Sport.

Carol Pascucci conquista il Solo Libero, unica abruzzese arrivata a questo traguardo, con una coreografia di maggiore difficoltÃ  rispetto alla qualificazione di Ostia. Conferma la sua crescita tecnica e il prestigioso risultato di prima atleta abruzzese e 4Âª classe 2013 in Italia.

Aurora Paone riconferma punteggio e qualitÃ  tecniche, dimostrando grande capacitÃ  e costanza.

Entrambe sono state protagoniste anche negli Obbligatori, con impegno e determinazione.

â€œComplimenti ragazze, orgoglio del nostro Nuoto Artistico!â€œ, il messaggio dellâ€™H2O Sport.

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