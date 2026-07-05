Mediofondo Alto Abruzzo 2026, trionfo tricolore per la Ciclistica Valle Trigno

Una giornata memorabile che ha celebrato lo sport, il territorio e il grande ciclismo.

Nella splendida cornice naturale sospesa tra la Maiella e il Monte Morrone, si Ã¨ svolta la 4Âª edizione della Mediofondo Alto Abruzzo, manifestazione valida per lâ€™assegnazione dei prestigiosi titoli nazionali CSI di categoria della Medio Fondo.

Il tracciato â€“ un selettivo percorso di 80 km con 1.400 metri di dislivello â€“ ha messo a dura prova i 120 atleti accorsi da tutta Italia, regalando grande spettacolo. In questo palcoscenico d'eccezione, la Ciclistica Valle Trigno ha vissuto una domenica da assoluta protagonista, impreziosita da straordinari successi individuali e di squadra.

I nuovi campioni nazionali CSI

La societÃ festeggia la conquista di due storiche maglie tricolori, simbolo del massimo riconoscimento per un ciclista:

Franco Sacchetti (Categoria M7): Si laurea Campione Nazionale, coronando una stagione vissuta all'insegna dell'impegno, del sacrificio e della costanza.

Marco Aruffo (Categoria M8): Conquista il titolo di Campione Nazionale con una prova di forza che certifica il suo straordinario valore atletico.

Una pioggia di podi e piazzamenti d'onore

Oltre ai due titoli nazionali, la spedizione della Ciclistica Valle Trigno ha fatto bottino pieno grazie a prestazioni di altissimo livello in tutte le categorie:

Silvio Travaglini (2Â° Categoria M9): Lâ€™atleta che non molla mai, si conferma ancora una volta ai vertici e sempre competitivo.

Alessio Altieri (3Â° Categoria M5): Macinatore instancabile di chilometri e dislivelli, artiglia un terzo posto di spessore.

Arnalfo Mariani (3Â° Categoria M7): Tenace e indomabile, si regala un'altra splendida gioia da podio.

Sabrina Celiberti (3Âª Categoria W3): Il podio piÃ¹ bello, una performance che racconta al meglio passione, grinta e determinazione.

Ciclistica Valle Trigno: societÃ piÃ¹ rappresentativa

Grazie ai superbi risultati individuali e alla presenza compatta e calorosa dei suoi atleti, la Ciclistica Valle Trigno Ã¨ stata premiata come societÃ piÃ¹ rappresentativa dellâ€™evento. Un riconoscimento speciale, che testimonia la forza del gruppo, il senso di identitÃ e la profonda passione che unisce tutta la squadra.