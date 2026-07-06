Speed Masters Athletics Challenge in Grecia, vittoria per Miriam Di Iorio

Nuovo successo per la pluridecorata atleta vastese Miriam Di Iorio.
Una vittoria che valica i confini nazionali per la velocista portacolori dellâ€™Unione Atletica Abruzzo, impegnata nella tappa in Grecia, allo Stadio Kaftanzoglio di Salonicco, della competizione europea Speed Masters Athletics Challenge, classificandosi al primo posto nella prova dei 100 metri con il ragguardevole riscontro cronometrico di 13â€³59.
Unâ€™ennesima gemma che va ad arricchire un palmares ricco e prestigioso che conferma appieno talento e potenzialitÃ dellâ€™atleta vastese classe 1966.