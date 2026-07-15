Fernandes e Simigliani: attacco portoghese-venezuelano per l'Us San Salvo

Márcio Andrade Fernandes e Luis Carlos Simigliani Carpio: due nuovi innesti in attacco per l’Us San Salvo, squadra affidata alla guida tecnica di Luca Galuppi.

Gli annunci del club biancazzurro in vista della formazione dell’organico per la prossima stagione calcistica in Eccellenza abruzzese.

Fernandes – Centravanti di forza, qualità e fiuto del gol, Márcio porta con sé esperienze maturate tra Portogallo, Polonia e Italia, dove ha saputo imporsi come uno degli attaccanti più interessanti della categoria. Nella scorsa stagione ,da Dicembre, ha messo a segno 12 reti, con il Salernum Baronissi,eccellenza campana, confermando tutte le sue qualità offensive.

Determinazione, sacrificio e voglia di vincere: caratteristiche che siamo certi sapranno conquistare i nostri tifosi.

Simigliani Carpio – Attaccante venezuelano classe 1999, ha debuttato nella massima serie del suo Paese a soli 17 anni. Ha accumulato esperienze internazionali vestendo le maglie di club in Cile (Universidad de Chile B) e in Argentina. Noto per la notevole fisicità (è alto 1,87 m), per lo spirito di sacrificio e per il grande fiuto del gol, è diventato uno dei profili offensivi più prolifici del calcio dilettantistico del Sud Italia. Simigliani arriva a San Salvo dopo un percorso di costante crescita. Nella stagione 2023/2024 ha realizzato 14 reti con il Finale 1908, mentre nella 2024/2025 è stato protagonista assoluto con il Bianco Calcio, mettendo a segno 29 gol e confermandosi tra i bomber più prolifici del campionato.

Nella stagione 2025/2026 ha militato nella ReggioRavagnese, in Eccellenza calabrese, dove ha continuato a dimostrare le sue qualità realizzative chiudendo la stagione con 15 gol”.