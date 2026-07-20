Mory Bamba nuovo attaccante dell'Us San Salvo

L’Us San Salvo Calcio annuncia l’arrivo di Mory Bamba, attaccante ivoriano classe 2002.

Si legge in una nota del club biancazzurro: “Nato a Bondoukou (Costa d’Avorio), Bamba è cresciuto calcisticamente in Italia, dove nel 2015 è entrato a far parte del settore giovanile della Roma, dopo essersi messo in evidenza con la Vigor Perconti. In giallorosso ha completato l’intero percorso nel vivaio fino alla Primavera, conquistando lo Scudetto Under 17 e debuttando in prima squadra in Europa League contro il CSKA Sofia nel dicembre 2020.

Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze sia all’estero, con il Leixões in Portogallo, sia in Italia, indossando le maglie di Livorno, Dinamo City, Luparense, Roma City ed Enna, arricchendo il proprio bagaglio tecnico e professionale.

Esterno offensivo rapido, tecnico e dotato di grande qualità nell’uno contro uno, può ricoprire tutti i ruoli del fronte d’attacco grazie alla sua velocità, al dribbling e alla capacità di creare superiorità numerica”.