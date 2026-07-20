A San Salvo Marina "Feel The Joy - Musica che unisce, emozioni che restano"

San Salvo si prepara a vivere una delle serate piÃ¹ intense e suggestive della sua estate.
GiovedÃ¬ 23 luglio l'Arena del Mare di San Salvo Marina farÃ da cornice al concerto del Feel The Joy Gospel Choir, un evento all'insegna della grande musica, dell'energia e della condivisione.
Ritmo, passione e grandi emozioni sotto le stelle.
A partire dalle ore 21, il palco dell'Arena del Mare si accenderÃ con le voci e le sonoritÃ travolgenti di una band dal vivo che proporrÃ un viaggio musicale unico, capace di fondere la tradizione gospel con brani di Eric Clapton, U2, Toto, Marvin Gaye, Aretha Franklin e tanti altri.
L'evento culturale vanta il patrocinio del Comune di San Salvo, a conferma dell'importanza dell'appuntamento all'interno del cartellone degli eventi estivi della cittadina adriatica.
Data la formula a ingresso libero, si consiglia di raggiungere la zona dell'Arena del Mare con un congruo anticipo per assicurarsi i posti migliori e godersi appieno lo spettacolo.