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A San Salvo Marina "Feel The Joy - Musica che unisce, emozioni che restano"

Appuntamento giovedÃ¬ 23 luglio all'Arena del Mare

Musica e spettacolo
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San Salvo si prepara a vivere una delle serate piÃ¹ intense e suggestive della sua estate.

GiovedÃ¬ 23 luglio l'Arena del Mare di San Salvo Marina farÃ  da cornice al concerto del Feel The Joy Gospel Choir, un evento all'insegna della grande musica, dell'energia e della condivisione.

Ritmo, passione e grandi emozioni sotto le stelle.

A partire dalle ore 21, il palco dell'Arena del Mare si accenderÃ  con le voci e le sonoritÃ  travolgenti di una band dal vivo che proporrÃ  un viaggio musicale unico, capace di fondere  la tradizione gospel con brani di Eric Clapton, U2, Toto, Marvin Gaye, Aretha Franklin e tanti altri.

L'evento culturale vanta il patrocinio del Comune di San Salvo, a conferma dell'importanza dell'appuntamento all'interno del cartellone degli eventi estivi della cittadina adriatica.

Data la formula a ingresso libero, si consiglia di raggiungere la zona dell'Arena del Mare con un congruo anticipo per assicurarsi i posti migliori e godersi appieno lo spettacolo.

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