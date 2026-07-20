Us San Salvo, al via la campagna abbonamenti

Al via la campagna abbonamenti dell'Us San Salvo Calcio in vista del prossimo Campionato abruzzese di Eccellenza.
Il messaggio del club biancazzurro
Ci sono passioni che non si spiegano. Si vivono.
Un abbonamento non Ã¨ solo un posto sugli spalti: Ã¨ la scelta di esserci, di sostenere questi colori in ogni momento, di esultare insieme dopo un gol e di non smettere mai di credere nella nostra squadra.
Ogni partita racconta una storia, ogni coro unisce una cittÃ , ogni presenza sugli spalti dÃ ai nostri ragazzi una forza in piÃ¹.
Scegli il tuo abbonamento
abbonamento stagionale 100 euro
abbonamento famiglia (2 genitori) 140 euro - riservato alle famiglie con figli iscritti alla Scuola Calcio
abbonamento famiglia (1 genitore) 8o euro - riservato alle famiglie con figli iscritti alla Scuola Calcio
abbonamento piÃ¹ telo mare ufficiale 120 euro
abbonamento over 65 80 euro
abbonfamento piÃ¹ una maglia ufficiale 150 euro.
La stagione 2026/2027 Ã¨ pronta a regalarci nuove emozioni. Viviamole insieme, dal primo allâ€™ultimo minuto.
PerchÃ© il San Salvo non si guarda soltanto. Si sostiene. Si vive. Si ama. Insieme, sempre.
Per info: 327-4679366