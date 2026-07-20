La magia del grande jazz a San Salvo con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello

La magia del grande jazz torna a illuminare l'estate di San Salvo!
Appuntamento mercoledi 22 luglio, dalle ore 21, in piazza San Vitale.
Protagonisti della serata saranno Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello con "Tandem, uno dei duo più emozionanti e apprezzati del panorama jazz italiano.
Due artisti straordinari, legati da oltre vent'anni di amicizia e da un'intesa musicale unica, che sul palco diventano una sola voce. Il loro progetto Tandem, nato nel 2014 e arricchito negli anni dagli album Tandem Live at UJW e Il Cielo è Pieno di Stelle, dedicato a Pino Daniele, racconta un viaggio musicale fatto di complicità, libertà espressiva ed emozioni autentiche.
Tra improvvisazioni coinvolgenti, lirismo, energia e grande sensibilità interpretativa, Bosso e Mazzariello attraversano un repertorio senza confini: dalla grande canzone italiana alla musica da film, dagli standard jazz ai brani originali, regalando al pubblico un concerto intenso e indimenticabile.
Formazione
Fabrizio Bosso – tromba
Julian Oliver Mazzariello – pianoforte
Un appuntamento imperdibile della terza edizione del Summer Jazz, com organizzazione a cura della Muzak Eventi con il patrocinio del Comune di San Salvo, attraverso l'Assessorato alla Cultura diretto dalla consigliera Maria Travaglini.
L'ingresso allo spettacolo è gratuito.
“Vi aspettiamo - dicono gli organizzatori - per una serata di grande musica sotto le stelle, nel cuore di San Salvo”.