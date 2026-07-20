La magia del grande jazz a San Salvo con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello

La magia del grande jazz torna a illuminare l'estate di San Salvo!

Appuntamento mercoledi 22 luglio, dalle ore 21, in piazza San Vitale.

Protagonisti della serata saranno Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello con "Tandem, uno dei duo più emozionanti e apprezzati del panorama jazz italiano.

Due artisti straordinari, legati da oltre vent'anni di amicizia e da un'intesa musicale unica, che sul palco diventano una sola voce. Il loro progetto Tandem, nato nel 2014 e arricchito negli anni dagli album Tandem Live at UJW e Il Cielo è Pieno di Stelle, dedicato a Pino Daniele, racconta un viaggio musicale fatto di complicità, libertà espressiva ed emozioni autentiche.

Tra improvvisazioni coinvolgenti, lirismo, energia e grande sensibilità interpretativa, Bosso e Mazzariello attraversano un repertorio senza confini: dalla grande canzone italiana alla musica da film, dagli standard jazz ai brani originali, regalando al pubblico un concerto intenso e indimenticabile.

Formazione

Fabrizio Bosso – tromba

Julian Oliver Mazzariello – pianoforte