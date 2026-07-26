Campionati regionali estivi, H20 grande protagonista

Campionati regionali estivi individuali di categoria a tinte biancorosse. Anche nelle categorie Juniores, Cadetti e Seniores, l’H2O Sport fa la voce grossa e conquista risultati di assoluto prestigio.

Ecco nel dettaglio come si sono comportati gli i ragazzi e le ragazze del presidente Massimo Tucci.

Juniores – Lorena Andrea Visan conquista la medaglia d’oro nei 50 dorso (32”10), nei 100 dorso nuotati in 1’09”40. Fa suoi anche nei 50 e 100 farfalla coperti rispettivamente in 28”44 e 1’04”06 gare in cui conquista la qualificazione ai Campionati italiani. Applausi anche per Davide Di Lello fa suoi i 50 dorso (31”11) e i 200 rana (2’41”78) ed è secondo nei 50 metri rana con il riscontro cronometrico di 30”20 e bronzo nei 200 misti chiusi in 2’25”30. Antonio Tucci è secondo nei 100 stile libero (56”15), terzo nei 200 stile libero (2’08”04) e nei 100 rana (1’09”55). La compagna di squadra Nicole Santorelli sale per tre volte sul secondo gradino del podio: nei 50 stile con 29”11, nei 50 dorso con il crono di 34”21 e nei 100 farfalla con 1’07”04. Per lei anche due bronzi nei 100 dorso (1’14”66) e nei 50 farfalla (30”07). Seconda piazza per l’atleta biancorossa nei 200 stile (2’12”43).

La società del presidente Tucci fa festa anche per le due medaglie di bronzo conquistate da Domenico Rocco nei 50 stile libero (25”42) e Matilde Pogliani nei 200 stile libero (2’21”04). Sono d’oro i 400 metri stile libero di Arianna Marone coperti in 4’58”14. Doppia medaglia d’argento al collo per Michela Melone che chiude seconda i 400 metri stile libero (5’00”73) e i 200 dorso (2’48”29. Per lei anche un bronzo negli 800 stile con 10’23”79. Matteo Rignanese chiude al secondo posto i 50 dorso (30”25) e i 200 misti con 2’20”97. Prezioso il contributo di Paolo Paolino che chiude al terzo posto i 50 dorso (33”39) e i 50 rana (31”30) così come Grazia Gaia Verardi nei 200 dorso 3’00”50. Due secondi posti per Camilla Paolantonio seconda nei 50 rana (38”71) e nei 100 rana.

Bene si sono comportate anche le staffette. La 4×100 stile libero femmine ha chiuso davanti a tutti con 4’32”04 grazie a Matilde Pogliani, Arianna Marone, Michela Melone e Camilla Paolantonio. Sul gradino più alto del podio anche la 4×100 mista femmine con in vasca Nicole Santorelli, Camilla Paolantonio, Arianna Marone e Matilde Pogliani che chiude in 4’58”55. Medaglia d’oro conquistata anche dalla 4×200 stile libero maschi (8’33”50) firmato da Lorenzo Aiello, Antonio Tucci, Domenico Rocco e Davide Di Lello. Seconda piazza conquistata dalla 4×100 stile libero maschi (3:46.04) grazie alle performance di Antonio Tucci, Domenico Rocco, Matteo Rignanese e Davide Di Lello. Podio prezioso anche per la 4×100 misti juniores che sale sul secondo gradino del podio in 4’10”31 grazie a Vittorio Cianciullo, Antonio Tucci, Matteo Rignanese e Stefano Armando Alfieri. Gradino più alto del podio per la 4×200 stile libero juniores femmine (9’48”31) che ha visto in vasca Arianna Marone, Matilde Pogliani, Michela Melone e Camilla Paolantonio.

Cadetti – Da applausi le prestazioni di Sofia Silvaroli che vince 5 ori nei 50 rana (33”92), nei 100 metri rana completati in 1’12”03, nei 200 rana (2’37”86), nei 200 misti (2’27”72) e nei 400 misti nuotati con il tempo di 5’19”42. Fa ottime cose Alessia Angelicola prima nei 50 stile con 27”19, nei 100 stile (59”12) gare in cui ha ottenuto la qualificazione ai campionati italiani e nei 50 farfalla (29”12). Jordan Coco non ha rivali nei 50 stile (24”34) e i 100 stile nuotati in 54”07 nei 200 stile con il crono di 2’03”9 e nei 100 dorso assoluti e cadetti 1’00”93. Seconda piazza nella gara dei 50 dorso cadetti (28”57). Tre medaglie di bronzo per Eliana Giulia Ricciuti nei 50 e 100 rispettivamente con 33”59 e 1’14”75. Sara Saraceni non ha rivali nei 100 farfalla cadetti (1’14”68) mentre Rossella Vizzarri conquista l’argento nei 400 stile libero chiudendo in 5’00”68.

Seconda posizione finale per la staffetta 4×100 stile libero cadetti femmine (4’32”97) con in vasca Alessia Angelicola, Sofia Silvaroli, Lorena Andrea Visan e Viola Travaglini.

Seniores – Emanuele Florio vince i 50 dorso fermando i cronometri a 30”03 e i 50 farfalla (26”43) e i 50 farfalla. Sale sul secondo gradino del podio nei 50 stile libero (24”87) e nei 100 stile con il crono di 54”41. Michele Giampietro fa suoi i 200 misti (2’31”53). Per lui anche un argento nei 200 stile libero con il personale di 2’08”33 e un terzo posto nei 100 stile (59”87). Infine Carola De Lena porta a casa un argento nei 50 dorso coperti in 37”94.

Da segnalare anche l’eccellente risultato ottenuto nella prova tempo limite, dove la staffetta 4×100 mista composta da Sofia Cavina, Sofia Silvaroli, Lorena Andrea Visan e Alessia Angelicola ha fatto registrare il tempo di 4’19”93, stabilendo il nuovo record regionale assoluto. Un crono che vale anche la qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti, con il sesto tempo di iscrizione nazionale, confermando l’elevato livello raggiunto dal quartetto biancorosso.