Us San Salvo-Sporting San Salvo, l'accordo di collaborazione

Ufficiale l'accordo di collaborazione tra Us San Salvo e Sporting San Salvo finalizzato a rafforzare e valorizzare il settore calcistico giovanile.
"Grazie a questa intesa - si legge in una nota del club biancazzurro -, tutti i ragazzi dello Sporting San Salvo entreranno a far parte del progetto sportivo della Us San Salvo Calcio, dando vita ad un percorso condiviso che pone al centro la crescita dei giovani calciatori, la formazione sportiva ed educativa e la continuitÃ del movimento calcistico del territorio.
Contestualmente, la societÃ Ã¨ orgogliosa di annunciare lâ€™ingresso di nuove figure di grande esperienza che andranno a rafforzare lâ€™organizzazione del settore giovanile:
Nicolino Cilli â€“ Direttore Tecnico
Angelo Torzi â€“ Direttore Generale della Scuola Calcio
Oreste Garzia â€“ Segretario del Settore Giovanile
Lâ€™obiettivo comune Ã¨ quello di costruire una struttura sempre piÃ¹ solida, competente e organizzata, capace di offrire ai giovani atleti un ambiente di qualitÃ in cui crescere sia dal punto di vista calcistico che umano.
La Us San Salvo Calcio desidera rivolgere un sentito ringraziamento allo Sporting San Salvo, ai dirigenti, agli allenatori, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante accordo, nella convinzione che lâ€™unione delle forze rappresenti il modo migliore per garantire un futuro sempre piÃ¹ ambizioso al calcio giovanile della nostra cittÃ .
Insieme per crescere, insieme per il futuro del calcio a San Salvo".